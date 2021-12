Kyrie Irving arremete contra el plan de Kevin Durant: ‘terremoto Nets’

La noticia de la semana en la NBA era sin duda el anuncio de los Brooklyn Nets del regreso de Kyrie Irving a la disciplina de la franquicia neoyorquina, aunque el culebrón con el base ha sumado hace tan solo unas horas un capítulo más rocambolesco si cabe; tras dar positivo en coronavirus. El jugador de los Nets se mantuvo firme en su postura de no vacunarse, lo que no le permitía disputar encuentros en el estado de Nueva York, aunque tras este último suceso su situación de cara al futuro puede cambiar de forma radical; tanto si decide vacunarse y así poder jugar tanto como si no; dado que desde Brooklyn han dado luz verde a su regreso, al menos a tiempo parcial como todo parece indicar; por el momento será baja indefinida nuevamente.

La nueva ola de contagios en la NBA está haciendo estragos en los Brooklyn Nets, que suman nueve positivos tras el de Kyrie Irving -incuyendo también a Durant y Harden-, nada más cambiar su decisión para permitirle regresar a las pistas para los encuentros como visitantes. El base no podrá volver al menos hasta dentro de un par de semanas como mínimo teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y salud de la liga, por lo que ha supuesto un nuevo frenazo al plan de Kevin Durant y James Harden de volver a reunir a su Big-Three sobre el parqué, algo que no ha sucedido ni una sola vez esta temporada.

Desde la franquicia neoyorkina no se descarta tampoco el traspaso de Kyrie Irving, al tratarse de un importante activo por el que conseguir un jugador de primer nivel a cambio. Hasta el momento, los Nets parecían haber perdonado al base hasta el punto de retractarse y dejarle volver, aunque tras su positivo todo respecto a su futuro vuelve a ser incierto. La realidad es que se trata de uno de los mejores jugadores de la NBA en su demarcación, siendo diferencial en ataque; a lo que se suma el respaldo de Durant y Harden para restarle enteros a su salida de Brooklyn.

Los Nets por su parte deberán afrontar sus próximos duelos sin Kyrie Irving, que estaba previsto que regresara para el encuentro ante Portland Trail Blazzers o el día de Navidad ante Los Angeles Lakers. Tras la última noticia bomba, los de Brooklyn deberán continuar como hasta ahora sin su base estrella, encomendándose a Kevin Durant y James Harden cuando estos puedan regresar, dado que también han sido positivo en Covid; para unas semanas complicadas con rivales de gran entidad como los antes mencionados y en los que se juegan continuar en lo más alto de la Conferencia Este.