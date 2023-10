La motivación de Lebron James y la estrategia de los Dallas de Luca Doncic para frenar a Wembanyama

Lebron James lleva 20 años en la NBA. Una gran cantidad de años que en el deporte de élite puede pasar factura a nivel mental para muchos deportistas, pero no es el caso de King James. El alero afronta el curso 2023/2024 -que empezara el próximo 24 de octubre- como un año más de tantos, a pesar de comenzar la temporada regular con un enfrentamiento ante unos Denver Nuggets que le privaron de disputar las últimas finales de la NBA.

Para Lebron es algo anecdótico, el jugador nacido en Akron se enfoca más en un objetivo global que en uno individual. Su motivación no reside en enfrentarse con Stephen Curry, con Nikola Jokić o con Kevin Durant. "Ya no me motiva mucho contra quién juego o quiénes son los oponentes. No lo necesito. No quiero decir que no me motive jugar, porque sí me motiva jugar contra los rivales, me encanta competir contra los mejores. Pero no necesito un individuo concreto o un equipo para motivarme. Estoy motivado por mí mismo y con eso es suficiente", comentó a ESPN.

Además, como es lógico en un jugador de su legado, King James reconoció que a pesar de su edad sólo tiene una meta en su cabeza: "Sigo viendo el Trofeo Larry O’Brien en mi mente a diario".

La estrategia de Dalla Mavericks para frenar a Wembanyama

Está claro que cuanto más te enfrentas a un problema más sabes lidiar con él, pues lo mismo ocurre en el deporte. Cuanto más te enfrentas a un rival más sabes sobre sus puntos fuertes, sobre sus puntos débiles, sobre sus manías e incluso sobre como derrotarlo. En la NBA ha irrumpido un fenómeno con mucha fuerza. Victor Wembanyama se ha ganado ya el respeto de los rivales sin haber empezado aún la temporada gracias a grandes actuaciones durante la pretemporada.

Así, es normal que los equipos que se enfrenten a él a partir de ahora traten de frenarlo. El derbi de Texas entre Dallas Mavericks y San Antonio Spurs será el primer partido de la temporada para ambos equipos, de ahí que en Dallas se estén tomando muy enserio los entrenamientos y busquen alternativas para frenar al francés. Lo que no esperaba nadie es el método que en Dallas emplea el staff para preparar a sus jugadores ante el gigante francés. Las imágenes se han hecho virales, y no es para menos, pues uno de los miembros del staff se ha colocado unas enormes manoplas acolchadas para simular los brazos de Victor Wembanyama, simulando así lo que significa enfrentarse al francés, y defender a los jugadores de Dallas.