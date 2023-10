Wembanyama destroza a los Warriors y la ambición de una estrella de la NBA

Victor Wembanyama no decepcionó a la expectación que había sobre su figura y destacó en los 21 minutos que estuvo sobre el parqué ante los Warriors en la victoria de San Antonio Spurs por 117-122 siendo el máximo anotador del encuentro con 19 puntos.

El encuentro comenzó con un saludo amistoso con Stephen Curry en el centro de la pista, pero una vez se produjo el salto inicial -con el propio Curry- se acabó la cortesía. Wembanyama defendió, taponó, se movió con agilidad, anotó triples y mostró lo que podremos ver a lo largo de temporada regular de la NBA que comienza el próximo 24 de octubre. Lo que llevó a unos números de 19 puntos, 5 tapones, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.

