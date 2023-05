Nikola Jokic fuerza otro fracaso de LeBron ante Michael Jordan y The King detiene la NBA ¿Hay adiós?

Denver Nuggets, con Nikola Jokic a la cabeza, secundado por Jamal Murray y un equipo maduro y construido con personalidad, barrió de la pista y la serie por la vía rápida (4-0) al quinto proyecto de LeBron James en Los Angeles Lakers, donde al menos tres fueron de primerísimo nivel. Con ello, Michael Malone coloca por primera vez en unas finales a la franquicia, siendo además el gran favorito al título. Y su sensacional puesta en escena ha reventado la realidad de un LeBron James que se fue aturdido del parqué, tanto que no cierra la puerta a su adiós definitivo.

Tal vez no merezca salir así de la liga The King, pero quizá nunca sea un buen momento. Lo cierto es que fue él mismo quien sembró la duda en rueda de prensa: “Tengo mucho en que pensar, sobre si seguir adelante en el baloncesto”, decía al respecto de su continuidad en la que sería su vigesimoprimera temporada. En verdad el golpe, en otro proyecto hecho a su medida, convierte el paso en falso ante los de Colorado en un fracaso, uno más, que lo es más por las formas que por el desenlace: la enorme diferencia de la seri no es tal en plantillas. Quizá por aquello de tratar de jugar junto a su hijo y por tomarse un año sobre un baño de multitudes alargue su carrera una campaña más, puede que dos (tiene contrato por dos campañas, el último como opción propia), pero el ocaso del de Akron desde ayer está más cerca que nunca: la barrida es histórica y la perspectiva de futuro no es halagüeña.

Jordan ya no es posible

Para la mayoría, en mayor medida los que peinan canas y sobre todo vieron en acción al 23, especialmente en los face to face, en los instantes decisivos, el debate con Michael Jordan no existe. Primero porque provienen de épocas diferentes, pero en el fondo porque Jordan ganó mucho más en menos tiempo, porque fue más decisivo y eficiente en su carrera (las estadísticas, que sonríen en según qué faceta a uno y otro no tienen cabida en este juicio: hablamos de ganar) y porque alcanzar los 6 anillos de His Airness a los 38 años de LeBron parece ya un imposible. Eso le pesa, y es irreversible. Ya lo dijo Magic, al final lo que cuenta son los anillos. También lo dijo Shaquille O'Neal antes del choque: "el 'mejor jugador' no permitiría ser barrido tres veces en su carrera, Michael Jordan no permitió jamás algo así en su carrera, por eso sigue siendo el mejor".

Miami Heat, el martillo contra los Celtics

Pudo haber una final en la que las dos franquicias más laureadas de todos los tiempos se enfrentaran por la primacía de la NBA, ya que ambas, Lakers y Celtics, empatan a 17 títulos, sin embargo, los Nuggets, como parece que pueden hacer hoy los Miami Heat de Jimmy Butler han arruinado como un martillo pilón ese final. Hubo barrida a la Fiebre Amarilla, ¿la habrá con los del Garden? Desde luego hoy (2.30, hora española) el Kaseya Center lo tiene en su mano. En cualquier caso, el dato y las sensaciones tienen a los Celtics casi muertos: el 3-0 nunca fue remontado y en el último partido salieron vapuleados.