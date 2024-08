Tras perder a Klay Thompson, es el más importante para Stephen Curry y pone una condición a su firma

Se acerca una temporada muy importante para los Golden State Warriors, la franquicia de San Francisco afronta una campaña donde será fundamental que se recupere del gran fracaso que supuso la 23/24 donde, lejos de alcanzar las metas esperadas para el que ha sido el equipo más dominante de los últimos tiempos, se quedaron fuera de Playoff dejando un pésimo sabor de boca y llevando a Klay Thompson a abandonar el equipo,

Con esta situación encima de la mesa, los Warriors ha optado por depositar sus esperanzas en Stephen Curry como principal estrella y en un Jonathan Kuminga que esperan que se convierta en el nuevo Splash Brother, pues se va a convertir en la segunda pieza más importante del ataque de unos Warriors que necesitan muchos más puntos alrededor de Curry, algo que dentro de la plantilla solamente Kuminga puede garantizar.

Sin embargo, que el joven alero se convierta en una de las estrellas del equipo no es algo que le vaya a salir nada barato a los de la Bahía, pues según ha confirmado Hoops Hype, Kuminga no tiene intención de aceptar algo que no sea un contrato por el máximo, de modo que, si los Warriors quieren tener a su proyecto de estrella al lado de Curry, deberán ponerle encima de la mesa una oferta digna de un jugador All-Star.

Con la condición puesta, falta demostrarlo

La realidad es que, por muy importante que sea para el futuro de los Warriors, Kuminga todavía no ha sido capaz de romper ese techo que separa a los grandes jugadores de los All-Star. En este sentido, tras una temporada promediando unos 16 puntos 4 rebotes y 2 asistencias, es el momento de llevar estas cifras al siguiente nivel y, al lado de Curry elevarse hasta el estatus de estrella de la NBA, objetivo para el cual deberá llevar sus cifras anotadoras, como mínimo, hasta los 20 puntos y hacer que los Warriors ganen partidos.

Así pues, los de Golden State ya saben lo que deben hacer si quieren mantener a Jonathan Kuminga al lado de Stephen Curry. Pues si no llega una oferta máxima, lo más probable es que el alero no acepte la oferta de renovación.