LeBron James se harta y se hunde, Stephen Curry hurga en la herida Bronny y surge un sorpresón

Era la ilusión de LeBron James, aunque quizá no la sopesó en su justa medida, ni él ni el otro interesado, su hijo, un Bronny James ahogado por las críticas que genera su juego y que puede ser el elemento que termine de hundir a su padre. Antes de arrancar el curso ante Minnesota Timberwolves (día 21), Stephen Curry y Kevin Durant tienen la última palabra en la preseason, una que ha revelado un grato sorpresón en California.

Por partes. Son muchas, diversas y generalmente negativas las opiniones sobre Bronny James y su promoción a Los Angeles Lakers, vinculada estrechísimamente a la continuidad del de Akron en la franquicia. Dicho esto, todos se preguntan: ¿fue una decisión acertada? En la Conferencia Este, una voz interesada de un ejecutivo aseguraba al respecto que no, no ha sido una buena elección: “Las expectativas, de los aficionados y de los propios Rich Paul y LeBron, no son acordes al que es su nivel de juego ahora mismo. Si de verdad vieran lo lejos de que está, no habrían hecho esto”. Y como esta hay cuantiosas voces en la misma dirección, voces que hacen justicia al pobre nivel del retoño James.

En este sentido, LeBron, colapsado por las críticas y las preguntas acerca de su hijo, se hartó recientemente: “Bronny ya es mayorcito, pregúntale cómo lo está llevando. Es un hombre adulto, un profesional y puede manejarlo y responder a estas preguntas él mismo”, espetaba a una pregunta al respecto de la adaptación de su hijo.

Todo esto nos lleva a preguntarnos si la que era la ilusión de The King no puede terminar cavando su tumba si hay fracaso de ellos y del común de la Fiebre Amarilla; el tiempo dirá, pero Bronny no pinta bien. Nada bien.

Elementos positivos

Si hay un reverso de la moneda, el positivo, que puede usar Lakers en los tres últimos choques de preseason, dos ante Warriors y uno frente a los Suns, y ya lo largo de la temporada regular es sin duda el del fichaje de Dalton Knetch, un jugador que ha irrumpido con mucha fuerza y promete sumar mucha anotación y minutos de calidad al equipo. Y hay más, Walker Kessler apunta a ser un refuerzo en la pintura.