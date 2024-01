LeBron James ya conoce su objetivo en el mercado: Trae Young lo echa y acercará el anillo a Lakers

Los Ángeles Lakers están pasando uno de los peores momentos de los últimos años. Después de desatar la euforia al coronarse como campeones del In-Season Tournament, el equipo liderado por LeBron James no está siendo capaz de levantar cabeza y ya marcha en una lamentable 11º posición en la conferencia oeste, plaza que deja a los californianos sin derecho a luchar por un puesto en los playoff.

Ante dicha situación, los de oro y púrpura saben que deben cambiar muchas cosas para poder dar la vuelta a su situación y comenzar a ganar partidos. En este sentido, la primera opción debe ser la de hacer movimientos en el mercado que den piezas más interesantes a los Lakers. En especial, un base como Dejounte Murray, que según informa Marc Stein, estaría en el mercado.

El base perfecto para acompañar a LeBron

Si hay algo que LeBron James necesita es la presencia de un base que descargue de responsabilidades al Rey. Y es que, a sus 39 años, el de Akron ya no tiene la capacidad de ser el director de juego del equipo durante más de 30 minutos cada noche. En este sentido, la presencia de un base de calibre All-Star como Murray, haría la vida mucho más fácil a LeBron y a los suyos, haciendo de los Lakers un equipo competidor de nuevo.

Por otro lado, si por algo destaca el base de los Hawks, es por su capacidad para ser decisivo en ambos lados de la cancha, de modo que, ayudaría a acabar con el agujero defensivo que tienen los Lakers en su posición de base, donde D’Angelo Russell ha demostrado ser un buen anotador, pero un cero en defensa e incapaz a la hora de hacer jugar a los suyos.

Sacar a Dejounte Murray de los Hawks no será barato. Y es que, pese a no haber sido una pareja exitosa al lado de Trae Young, Murray sigue teniendo un valor importante, pues se trata de un All-Star de 31 años con capacidad para cambiar la cara de una franquicia, algo que no sale gratis, de modo que obligará a Lakers a mover jugadores importantes como podrían ser Austin Reaves o Rui Hachimura.