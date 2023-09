Lo de Lillard queda en nada: ataque de Wembanyama a LeBron por el jugador clave de Lakers

Una de las grande incógnitas y posteriores victorias de Los Angeles Lakers en el mercado ha sido la conservación de algunos de sus pilares esenciales en una temporada pasada, al 22/23, en la que la Fiebre Amarilla subió hasta los cielos desde los infiernos y donde solo los todopoderosos Denver Nuggets pudieron tumbarlos (con un 4-0, eso sí). Y ahora se revela que esta circunstancia, al menos con uno de sus ilustres integrantes, no fue sencilla; bien lo saben los Spurs y Wembanyama.

Sonido de viento desde Texas

Sorprendieron unas palabras recientes de una de esas piezas capitales para LeBron James y estos Lakers, un Austin Reaves sobre el que hemos sabido que se le abrió una opción en el horizonte antes de firmar con los de Los Ángeles y que le hubiera llevado a jugar con una de las sensaciones de la liga, el francés Victor Wembanyama. “Sabes que escuchas cosas, y obviamente con Wembanyama, sabes tantas cosas buenas con él… tu mente simplemente se pregunta en ese mundo del baloncesto cómo sería eso”, decía Reaves en el podcast The Lowe Post, en ESPN.

También argumentó que, aunque lo sopesó, nunca pensó que quisiera irse de los Lakers o que estos no igualaran una oferta externa por él, y de hecho esa fue la razón de que Reaves no abandonara el Crypto.com, ya que los de púrpura y oro ‘amenazaron’ con igualar cualquier oferta que llegara por su jugador, una que finalmente no llegó de unos San Antonio Spurs que no quisieron pujar tan alto.

Recordemos que el de Arkansas firmó un contrato de cuatro años por 53,8 millones de dólares, lo que corta de raíz cualquier posibilidad de acuerdo entre el gigante galo y el jugador de Lakers. Esta opción, eso sí, entronca a la perfección con otra que está tan cerca de realizarse como de bloquearse y que ya involucra a varios equipos, como es la posible salida de Damian Lillard de Portland, donde Heat y Raptors pujan fuerte por un Sub Zero que quiere marcharse de los Blazers. Él, junto al culebrón de James Harden, son protagonistas en la NBA.