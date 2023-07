Luka Doncic, de piedra: nuevo éxodo del Real Madrid que condiciona a James Harden y Damian Lillard

Llama la atención en la mejor liga de baloncesto del mundo como jugadores de una talla baloncestística relativa poseen contratos estratosféricos en parte debido a su envergadura, como sucede por ejemplo con Rudy Gobert, quizá por eso la NBA se ha puesto al acecho -parece que más concretamente el equipo de un Damian Lillard, Portland Trail Blazers, que habría pedido su salida, seguramente a Miami Heat- del mejor jugador de la pasada Euroliga, un excompañero de Luka Doncic en el Real Madrid.

Desacuerdo en el contrato

El desacuerdo entre las partes en el contrato de Edy Tavares, entre el Real Madrid y el jugador, ha generado ilusión en la franquicia de Oregón, que esta vez sí, ve en el caboverdiano a su Rudy Gobert a un precio relativamente asequible. Así se asegura desde diferentes fuentes, que ponen énfasis en que el pívot, que tiene intención de renovar con el Real Madrid más allá de la finalización de su contrato con el club blanco, en 2024, no lo hará a cualquier precio y ahí viene el problema que pone en liza a Portland: Tavares quiere 3 millones de sueldo y el Madrid no quiere dárselos.

De no llegar a un acuerdo, Tavares podría emprender su segunda aventura en la liga norteamericana pero ahora con la madurez de un jugador absolutamente dominante en Europa. Con dos Euroligas a sus espaldas, la primera junto a Luka Doncic y la última esta campaña, siendo el MVP, el pívot de 31 años y 220 centímetros, puede arribar en Estados Unidos por un precio de unos 6 millones de euros.

‘La Barba’ y ‘Big Game Dame’

El otro juego anexo a esta vía americana que se abre de nuevo en el Real Madrid es el que protagonizan dos de las estrella de la NBA, James Harden y Damian Lillard, ambos con deseo de abandonar sus actuales equipos -Sixers y Blazers- para irse a destinos muy concretos, Los Angeles Clippers y Miami Heat, aunque esto es más complicado de llevar a término de lo que parece y bien puede darse que La Barba o Sub Zero compartan vestuario en un futuro no muy lejano con el actual jugador del Real Madrid y ex socio vestido de blanco de Doncic; la llegada de un jugador de su envergadura puede cambiar un proyecto.