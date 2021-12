Luka Doncic urde su plan contra Curry: sorpresa NBA antes de Navidad

La mala racha de los Dallas Mavericks ha encendido todas las alarmas en la franquicia dirigida por Mark Cuban, habiendo cosechado cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros disputados en la NBA; colocándose sextos en la Conferencia Oeste con un balance de 11-11. En el equipo texano son conscientes de que necesitan al menos una pieza más para acompañar a Luka Doncic y contar con opciones reales de luchar por el Anillo esta temporada, por lo que continúan buscando moverse en el mercado incluso antes de Navidad. Tras las palabras de Cuban asegurando la continuidad de Kristaps Porzingis, la realidad es que los Mavs no cuentan con demasiado margen de maniobra para firmar otra estrella; con Kemba Walker como el gran deseo en estos momentos para Dallas.

Luka Doncic contaría entonces con un aliado sorpresa en su lucha por asaltar la Conferencia Oeste esta temporada, con Kemba Walker dispuesto a aportar mucho a la ofensiva de Dallas. Una batalla complicada visto el extraordinario nivel que vienen desplegando los Golden State Warriors comandados por Stephen Curry, siendo estos los grandes favoritos de esta parte del cuadro, incluso por delante de los Angeles Lakers de LeBron James que continúan dejando sensaciones muy contradictorias en este inicio de temporada.

El base neoyorquino ex All-Star se ha quedado fuera de la rotación de los New York Knicks, habiendo promediado 11.7 puntos, 2.6 rebotes y 3.1 asistencias en lo que va de temporada regular. Tom Thibodeau ha dejado en el aire la continuidad de Kemba Walker, con los Dallas Mavericks buscando un nuevo director de juego que pueda liberar a Luka Doncic en varios contextos del juego. Los texanos recibirían a base además de dos futuras segundas rondas del Draft a cambio de Trey Burke; asumiendo el riesgo de apostar por un jugador de 31 años cuyas sensaciones en pista no están siendo buenas este curso y que tiene asegurados otros casi 10 millones de dólares para la 22-23.

El plan de los de Jason Kidd pasarían por apostar por Kemba Walker como el líder de su segunda unidad, lo que permitiría a Jalen Brunson mantener con su gran crecimiento que está demostrando esta temporada. La gran preocupación existente en Dallas es respecto a los problemas defensivos de Kemba, algo que ha sufrido durante toda su carrera, aunque parece haberse acrecentado durante las últimas temporadas. Los Mavericks pueden ofrecerle al base una oportunidad de oro para volver a brillar al máximo nivel, sobre todo teniendo en cuenta que se ha quedado fuera de los planes de los Knicks junto a toda una estrella como Luka Doncic.