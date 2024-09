Ni Nassir Little, ni Julius Randle, Warriors y Curry acercan un fichaje mejor que Durant: imparables

La semana que viene -concretamente el día 4 de octubre- comienza una preseasson que es el preámbulo de un comienzo de la liga de baloncesto más importante del planeta en la que en estos momentos y de forma más que evidente, dos de las franquicias más mediáticas, Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, llegan con poquísimas o nulas opciones de anillo, algo que espolea a los segundos hacia una locura, que no serían ni Nassir Little, ni Julius Randle, dos jugadores que suenan para el equipo de Mission Bay.

Complicadísimo… pero maravilloso

No sabemos si esta opción complicadísima y remota de Warriors en el mercado responde a una posibilidad real, llegado el caso, o simplemente se queda en anhelo de Stephen Curry y la franquicia de California, pero el hecho de que Giannis Antetokounmpo y los Warriors se vean relacionados casi deja en un segundo plano el fichaje de relumbrón -y que dio dos anillos al equipo del Chase Center- de Kevin Durant.

Quien lo pone sobre la mesa y lo argumenta es Sam Amick, especialista en de The Athletic, el cual, en The TK Show, asombraba al mundo con la opción. Amick pone el foco en The Alphabet por dos motivos: uno, porque “creo que siempre se va a monitorear en la NBA es si las cosas se desmoronan en los Bucks”; el otro, porque el dueño del club de San Francisco, Joe Lacob, siempre ha querido ficharlo.

¿Por dónde pasa?

Como no, se habla de que las posibilidades reales de que esto ocurra son muy remotas, sin embargo, en parte pasan por lo que haga Khris Middleton y su opción del próximo curso; también del hartazgo del griego con el proyecto y, por último, con el deseo de todas las partes (quizá salvo los Bucks) de que esto ocurra. Solo un futuro en Milwaukee menos aparente que el actual o una decisión unilateral del gigante heleno haría posible su firma con Warriors, que indudablemnente prifieren a Giannis antes que a Nassir Little y Julius Randle.