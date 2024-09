Michael Jordan se cargó a Isiah Thomas y LeBron a otra estrella y campeón, y Jokic casi se venga

Aunque el mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan, lo ha negado habitualmente, la sombra de la sospecha siempre se ha cernido sobre Hiss Airness y su incidencia en la ausencia en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 de otro de los grandes de la era dorada del baloncesto en los noventa, como fue Isiah Thomas. Lo curioso es que LeBron James puede tener su réplica a pequeño tamaño en otra estrella y campeón de la NBA.

Un episodio complejo moderno

Durante el tradicional Media Day de Denver Nuggets, una de sus grandes figuras, que se las tuvo y se las deseó con LeBron James en los Playoff, como es Aaron Gordon, sacó a relucir que Estados Unidos era su objetivo para los pasados Juegos Olímpicos de París, pero esa llamada no llegó. “Me pidieron que jugara para los Estados Unidos (Steve Kerr), pero nunca me llamaron. Y luego ver a Nikola Jokic que casi los elimina… Fue genial aquello”, reveló el jugador de los de Colorado.

El vejo rifirrafe

Como no, resulta sencillo hallar similitudes -salvando las enormes distancias entre los protagonistas- entre las rencillas en pista y con sus respectivos equipos de Michael Jordan e Isiah Thomas con estas de LeBron James y Gordon. Cabe recordar que se atribuye al 23 la frase “Rod (Thorn, miembro del USA Team), yo no pienso jugar si Isiah está en el equipo”, mientras que no resulta difícil ver que la relación de LeBron y Gordon no es la mejor, como se pudo ver en su tenso encuentro en mayo de 2023, donde llegaron a las manos y finalmente el de San José puso un tapón decisivo a The King para un sonrojante 4-0 contra la Fiebre Amarilla. Desde luego no está ni mucho menos confirmado que esto sea cierto, pero dado que fue el de Akron quien tuvo la iniciativa de crear otro Dream Team en 2024, parece razonable que Gordon no formara parte de él.

¿Quién es el favorito?

El movimiento sorprendente de Minnesota Timberwolves y New York Knicks con el traspaso de Karl-Anthony Towns al equipo de la ciudad que nunca duerme a cambio de Julius Randle y Donte DiVincenzo hace que la pregunta en la Conferencia Este se acentúe y al menos tenga recorrido: ¿quién es el favorito? Lógicamente Celtics, el vigente campeón, parte con ventaja pero Bucks, Sixers y Knicks son alternativas razonables.