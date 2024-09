Michael Jordan lo tiene claro: él no cambió la historia de la NBA; tampoco lo hizo LeBron o Bird

Michael Jordan es el mejor jugador de la historia de la NBA y uno de los máximos exponentes del deporte mundial. Con seis anillos, cinco premios al MVP y 14 apariciones en el All-Star Game, la leyenda de los Chicago Bulls cambió por completo el básquet con su competitividad, habilidad y liderazgo.

Tal como se puede ser en la serie de Netflix ‘The Last Dance’ su legado trasciende el rectángulo, a punto tal, que es un icono global y una fuente de inspiración para otros deportistas como LeBron James o Kobe Bryant, por mencionar algunos.

A pesar de su gran legado, Michael Jordan no se considera a sí mismo como el jugador que redefinió la manera de jugar al básquet en Estados Unidos.

Jordan no duda y elige a Magic

En su participación en la miniserie ‘They Call Me Magic’, Jordan aseguró que Earvin Magic Johnson fue el jugador que revolucionó la historia de la NBA. Todo el mundo quiere darle crédito a Michael Jordan por cambiar la NBA, pero cuando llegó Magic Johnson, ahí fue donde cambió el juego”, expresó.

Esta no es la primera vez que M.J. habla de esa forma de Johson, en más de una oportunidad dijo: “Magic Johnson reina inequívocamente como el armador más destacado de todos los tiempos”.

Para LeBron, es él

En febrero de 2023, LeBron James fue consultado por el mejor de la historia después de superar el récord de máximo anotador de puntos de Kareem Abdul-Jabbar y no dudó en afirmar que es él. “Siempre siento que soy el mejor que ha jugado al baloncesto. Esa es la confianza que tengo, es lo que creo que valgo. Pero si este récord me hace subir al último nivel, eso no lo sé”, expresó.

Por último, dijo: “Voy a dejar que cada uno decida según su opinión. Yo me pongo delante de todos los demás que han jugado al baloncesto. Cuando la gente hable de los mejores anotadores en la historia, mi nombre va a tener que salir”.