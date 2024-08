Ni Davis ni LeBron James lo quieren y JJ Reddick ya lo sabe: o sale de Lakers o será un problema

Para cambiar las cosas, no basta con tener un entrenador diferente sentado en el banquillo, pues por mucho que cambie la idea de juego el hecho de contar con JJ Reddick al mando de los Lakers, si no se mejora la calidad de la plantilla que había en la temporada 2023/2024, los resultados no cambiarán mucho. En este sentido, D’Angelo Russell es el principal candidato para cambiar la cara de la franquicia liderada por LeBron James.

Como comenta Bleacher Report, el actual base de los Lakers es el principal foco de atención a la hora de remodelar el cinco inicial de JJ Reddick, pues como ya se evidenció a lo largo de la pasada temporada, Russell, pese a ser un jugador que siempre aporta puntos, no encaja con lo que necesitan LeBron James y Anthony Davis a su alrededor. Y es que, mientras que Dlo es un jugador que amasa mucho balón, sus compañeros requieren de alguien que sea capaz de aportar sin la posesión.

Ante esta situación se dibujan dos soluciones para que la pieza de Russell encaje lo mejor posible. La primera sería la de traspasar directamente al jugador para encontrar a un base más interesante y cuyo encaje sea mejor con lo que necesitan LeBron James y Anthony Davis. Sin embargo, con un contrato de 18 millones anuales, parece complicado que los Lakers encuentren un intercambio interesante por D’Angelo.

A partir de ahí, entra la opción de que el base salga como sexto hombre, es decir, que parta desde el banquillo y que coincida la menor cantidad posible de minutos con LeBron. Y es que, Dlo, representa al sexto hombre ideal, mucha capacidad para anotar por él mismo, en pocos minutos y acumulando un gran volumen de tiro. De modo que, si Russell aceptara ser suplente, la solución estaría ahí, en ser el mejor sexto hombre de la NBA.

Así pues, los Lakers deben comenzar a encontrar una solución al dilema con D’Angelo Russell, pues, pese a su estatus de antiguo All-Star, el base de los Lakers está ante la posibilidad de tener que asumir un papel como suplente, para seguir en la franquicia de oro y púrpura.