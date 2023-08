Ni Harden ni Lillard, Doncic es el siguiente, Jokic y Embiid lo saben: ¿Qué pasa con Curry y LeBron?

El Mundial de baloncesto está a un paso de echar a rodar (quedan 20 días) y muchos de sus múltiples atractivos residen en las grandes estrellas de la NBA que disputará un torneo en el que España defiende título. Y ahí es llamativa una tendencia, con eco directo en la NBA, sobre la dirección de estos focos, que en suma viran desde los habituales centros de atención que acumulaba Estados Unidos a All-Stars foráneos y entre ellas Luka Doncic brilla con luz propia. Es cuestión de tiempo, hasta Nikola Jokic y Joel Embiid lo saben, que llegue su reinado.

Los dos últimos MVP de la mejor liga de baloncesto del mundo, el serbio y el camerunés, no estarán en el torneo, donde sí jugará la estrella de Dallas Mavericks, posiblemente uno de los tres talentos más importantes en la actualidad en el deporte de la canasta. Y lo que es ya una predisposición en la liga americana, como es el dominio individual de figuras no nacidas en el país de las barras y estrellas, apunta directamente al ex Real Madrid.

Han corrido como la pólvora los vídeos en los que Doncic se está preparando físicamente a conciencia para el Mundial, pero también para una nueva temporada con los Mavs, y dado que Doncic ya era uno de los cinco mejores jugadores de la liga, a veces en condiciones físicas dudosas, en varios frentes se preguntan, ¿a qué nivel puede llegar el esloveno bien preparado físicamente? En este sentido no hay duda, Doncic será MVP en algún momento, su calidad así lo exige, que sea su año el 23/24 depende casi en exclusiva de él, con permiso, claro, de los citados Jokic y Embiid y los siempre determinantes Stephen Curry y LeBron James.

Ni rastro de norteamericanos

Entre los últimos cinco trofeos al jugador más determinante de la liga (MVP), que han ganado Stephen Curry y LeBron James, seguramente los dos jugadores más legendarios en activo, no hay ningún jugador nacido en Estados Unidos. Antetokounmpo (2), Jokic (2) y Embiid se los han repartido, donde el siguiente para muchos puede ser Doncic. Precisamente en uno de los dos culebrones del mercado, que señalan a James Harden y Damian Lillard, encontramos al último MVP nacido en EEUU, un Harden (lo ganó en 2018) todavía vigente pero lejos del nivel de los otros tres monstruos. Eso sí, Doncic, para encumbrarse incluso más allá del MVP, antes debe tratar de acercarse a los dos míticos jugadores de Akron. Palabras mayores.