¡Ni LeBron James lo cree! Subasta millonaria por el jersey de un rookie de Lakers: el efecto Bronny

No hay dudas que la llegada de Bronny James sigue causando impacto tanto dentro como fuera de la pista. Mientras se prepara para empezar a entrenar con Los Angeles Lakers, el primogénito de LeBron ahora es noticia porque habrá una subasta de la primera camiseta que utilizó con la franquicia en la Summer League de la NBA.

Según informó The Athletic, el jersey de Bronny se vendió por 38.400 dólares y en el artículo se destaca que "ese fue el precio por el que se vendió la camiseta de debut de Bronny James en la Liga de Verano de la NBA con Los Ángeles Lakers en una subasta el viernes. Se estimó originalmente que la camiseta se vendería entre 6.000 y 10.000 dólares”.

La subasta deja en evidencia el impacto de la llegada de Bronny a la NBA, y cómo Los Ángeles Lakers probablemente lo aprovecharán comercialmente.

“No me digas 'papá'”

‘The King’ está planificando lo que será una de sus últimas temporadas como jugador franquicia de Lakers, la cual tendrá la particularidad que compartirá plantilla con su hijo Bronny.

En ese marco, LeBron definió puso algunas reglas para que la convivencia con Bronny sea lo más placentera posible. “Él no me puede llamar ‘papá’ dentro de las instalaciones. Ya definimos eso. Una vez que salimos del entrenamiento puede volver a ser ‘papá’, en el camino de regreso, en casa, puedo ser ‘papá’”, había revelado LeBron en una edición de The Shop, patrocinada por Nike, en París.

“Es fácil para mí porque todo el tiempo le he dicho Bronny, no es como que le dijera ‘hijo’. Pero no podemos ir corriendo por la pista y que me diga: ‘Papá, pásame el balón’”, completó.