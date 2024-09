Lakers ya lo admite: el ‘sí’ a Bronny para no perder a al Rey LeBron; los fanáticos enardecidos

La propietaria de Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, brindó una entrevista en donde se refirió a la relación que tendrán LeBron James y su hijo Bronny una vez que empiecen los entrenamientos en las instalaciones de la organización.

En diálogo con Los Angeles Times, Buss reveló: “Nunca tuve esa conversación con LeBron o Bronny, pero en situaciones de negocios, me dirigía a mi padre como Dr. Buss. Quería mantener ese límite claro porque eso nos ayudaba, no llevábamos el trabajo a casa a la mesa”.

A pesar de las críticas de los fanáticos, la dueña de la organización manifestó: “Creo que LeBron y Bronny están muy preparados para esto. Y me emociona que tengan esta oportunidad. Pero Bronny es un buen jugador.

Estoy ansioso por ver lo que nuestro nuevo entrenador, JJ Redick, tiene preparado. Sin duda va a ser una temporada interesante. Quiero decir, LeBron, ¿cómo jugó en los Juegos Olímpicos? Puede que sea el mejor de todos los tiempos”.

En esa línea, manifestó que The King no solo es la marca mundial de Lakers sino es el “líder”. “Es el capitán de nuestro equipo y marca la pauta, marca el ritmo trabajando duro. Nadie puede quejarse del trabajo si ves a alguien con su currículum y la longevidad de su carrera, nadie puede quejarse de tener que entrenar si está dispuesto a hacerlo. Y él lo hace. Simplemente me asombra. No sé qué más decir", completó.

A su vez, Buss se refirió a las posibilidades de que Lakers pelee por un anillo de NBA, algo que por la plantilla que armó parece imposible. “En cuanto a mis expectativas para el equipo, puedo sentarme aquí y decirte: los Lakers siempre juegan por un campeonato, como sabemos, entre Kobe Bryant y Magic Johnson y Phil Jackson y Pat Riley y el Dr. Buss. Eso es lo que somos. Pero sólo hablo yo”, explicó.

“Pero sólo hablo yo. Lo que realmente quiero es que empiecen los partidos para que podamos ver lo que van a hacer estos chicos. Dejaré que ellos cuenten la historia porque son los que realmente nos van a mostrar lo que tienen", completó.