Ni LeBron James, ni Curry: Doncic les enseña quién es el rey de la NBA

111-110 ganaron los Dallas Mavericks a los Toronto Raptors esta madrugada en la NBA. Los de Jason Kidd sumaron una nueva victoria para dejar un balance de 5:3 en los ocho partidos que han disputado durante esta temporada. A pesar de contar con tres derrotas en su casillero, Luka Doncic ha anotado al menos 30 puntos en todos los encuentros jugados hasta la fecha, lo que le pone a la altura de jugadores como Wilt Chamberlain, el cual consiguió anotar durante 23 encuentros seguidos al menos 30 puntos en la temporada 1962-1963.

35, 32, 37, 41, 31, 44, 33 y 35 han sido las puntuaciones que Luka Doncic ha conseguido esta temporada, un promedio de 36 puntos que mantiene a los Dallas Mavericks 7º en la Conferencia Oeste. Sus grandes actuaciones no se reflejan en la clasificación, pero sí que son bien valoradas por parte de su técnico y compañeros:” Hizo de todo esta noche. ¿Pasó el balón entre sus piernas como ocho veces? Cuando hizo ese lanzamiento con esa parábola… me reí entre dientes porque solo él puede hacer eso. Sorprende a mucha gente. Me pregunto si a veces se sorprende a sí mismo”, señalaba Jason Kidd en rueda de prensa.

Mientras Luka Doncic mantiene con vida a los Dallas Mavericks, los de Stephen Curry se han vuelto a estrellar esta noche ante los New Orleans Pelicans. 114-105 han perdido los Golden State Warriors en un equipo en el que no estaban ni el ‘30’, ni Klay Thompson, ni Draymond Green, ni Andrew Wiggins, a los cuales Kerr había dado descanso. Los de San Francisco encadenan cinco derrotas consecutivas este año en la NBA, suman un 3:7 de balance y se encuentran 12º en la Conferencia Oeste.

Los actuales campeones de la NBA no consiguen levantar cabeza, de la misma forma que Los Angeles Lakers. Las dos victorias anteriores ante los Denver Nuggets y los New Orleans Pelicans parecen haber sido un espejismo y los de LeBron James han vuelto a caer esta noche ante los renovados Utah Jazz. 130-116 cayeron ayer en el Crypto.com los de David Harm con una actuación del ‘6’ que no dejó contento a nadie. 17 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes que no sirvieron para superar a la gran sorpresa de la temporada y que mantiene a Los Angeles Lakers 14ª con un balance de 2:6 en la Conferencia Este.

En resumen, esta jornada solo ha ganado el equipo de Luka Doncic, el esloveno ha sido el segundo jugador en la historia de la NBA en sumar más de 30 puntos en los ocho primeros partidos de la competición y su equipo, los Dallas Mavericks, se encuentran 7º en la misma Conferencia que Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. Los tiempos cambian y parece que el jugador europeo ha decidido dar un paso al frente para hacerse un hueco en el lugar de los mejores jugadores de este deporte.