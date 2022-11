Stephen Curry toca el infierno de Irving: Kerr, harto, rompe el plan

Que Brooklyn Nets se la esté pegando en este arranque de temporada, con destitución de entrenador (Steve Nash) mediante, es sorprendente pero tampoco era impensable por recurrente: los neoyorkinos han partido como favoritos las tres ultimas campañas y siempre han decepcionado: con Durant, con Irving, con Harden y/o con Ben Simmons, nunca despegan. Lo que sí es más impactante es ver a los Golden State Warriors de Stephen Curry caer sin alas hacia el infierno; quizá por eso Steve Kerr se haya hartado y planee reventar el plan inicial.

Negar que los cambios en la plantilla de la bahía, con jugadores clave la temporada pasada como Gary Payton II, Otto Porter o incluso Nemanja Bjelica, no han hecho daño sería faltar a la verdad; tanto como asegurar que la pelea entre Draymond Green y Jordan Poole no ha mermado el feeling del vestuario. Ahora bien, ni lo uno ni lo otro justifica el ritmo de derrotas que llevan los de San Francisco últimamente, y eso que su estrella, Don Steph, no deja de salirse. Ayer anotó 39 puntos frente al colista de la Conferencia Este, unos Orlando Magic que también ganaron a los vigentes campeones (130-129). Cuarta derrota consecutiva de los californianos…

Kerr, harto de las caídas, se ha plantado y ha anunciado cambios severos. Lo dijo en rueda de prensa, donde aseguró que “llevamos ya nueve partidos, así que hemos podido ver cómo funcionan las distintas combinaciones. Es hora de probar algo diferente. Todo el mundo va a tener la oportunidad de jugar. Tenemos jugadores que se mueren por salir a la pista, y tenemos que probar quintetos que funcionen”, en palabras recogidas por NBA Maniacs.



Irving, ese bello error

No se le puso el apelativo Ankletaker a Kyrie Irving por casualidad, en los tiempos modernos la liga ha visto pocos jugadores con la capacidad uno contra uno que posee la estrella de los Nets, sin embargo, ese bello error que han de pagar los de Nueva York por tenerlo en sus filas. Irving es un genio, pero un tipo difícil, poco regular y tendente a dispersarse con problemas extra deportivos. Si la temporada pasada fueron las vacunas, en esta se ha metido en un charco antisemita (promocionando en redes sociales una película de ese corte) del que tiene complicada salida. Y encima es tozudo, por lo que la franquicia de la ciudad que nunca duerme le ha tenido que imponen una sanción de 5 partidos, para que se retracte. Indudablemente, Ime Udoka, el sustituto de Nash y también asociado a un escándalo reciente, este de corte sexual, tiene trabajado con él. Y lo aficionados de los Nets tienen que estar encantados: 2-6 de balance y de problema en problema.