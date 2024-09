Nikola Jokic recibe el notición de 208M, la bestia negra de Lakers vuelve para acabar con LeBron

Una de las grandes claves para mantener un equipo campeón es el mantenimiento de las piezas estructurales del mismo. En este sentido, en Denver, con la continuidad de Nikola Jokic ya más que confirmada hasta 2026, la franquicia de Colorado se ha centrado en renovar al principal socio del pívot serbio. Un Jamal Murray que, tras una maravillosa temporada 23/24 se ha ganado el derecho para firmar un contrato por el máximo de 208 millones de dólares en cuatro años.

Breaking: Denver Nuggets star Jamal Murray has agreed on a four-year, $208 million maximum contract extension, his agents told @wojespn. pic.twitter.com/lUdd7JSiRA