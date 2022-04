Doble palo durísimo para Durant; LeBron James fracasa y el final asoma

Solo la incapacidad de New York Knicks y Washington Wizards había permitido hasta ayer a Brooklyn Nets asegurar su plaza para el Play-in, ya que eran décimos, sin embargo los neoyorkinos ahora son octavos tras ganar a Houston Rockets (118-105), una ventaja de cara a la novedosa (ya no tanto) ronda eliminatoria. Esta durísima prueba los llevará a enfrentarse contra Cleveland Cavaliers siempre y cuando mantengan su posición actual por delante de Hawks y Hornets, y después ante los grandes ‘cocos’ del Este. Eso sí, ya saben que no podrán contar con dos titulares para este duro paso.

En la última rueda de prensa de Steve Nash antes del choque de ayer frente a los tejanos, e entrenador canadiense se refirió a la lesión de Seth Curry en términos mucho más pesimistas de lo que se esperaba, donde ya se vislumbra la opción de que no pueda disputar todo el Play-in (de ser más de un partido) con su equipo, siendo incluso duda para el inicio de los Playoff, en el caso de que los Nets lleguen a las rondas finales por el título. Teniendo en cuenta que ahora mismo, de ganar todo (incluido a los Cavs), se verían las caras con Boston Celtics, Milwaukee Bucks o Philadelphia 76ers, los tres equipos que en igualada pelean por la segunda plaza del Este, la perspectiva no es muy halagüeña en Prospect Heights pese a Kevin Durant y Kyrie Irving.

Pero es que las complicaciones para Nash, Durant, Irving y compañía son aún mayores, ya que el hermano pequeño de Stephen Curry, estrella de Golden State Warriors, no es el único del teórico quinteto inicial del Barclays Center que se va a perder esta peligrosísima eliminatoria, sino que el gran fichaje de la franquicia tras la marcha de James Harden -con el que de hecho fue intercambiado- Ben Simmons, también estará ausente en estos partidos (de ser más de uno) cruciales para el futuro del equipo de Nueva York.

LeBron señalado y con dos serias manchas en su carrera

Dicen que al final solo quedan los números -que es lo único provechoso, en lo individual, que ha sacado en claro LeBron de esta temporada- pero no es verdad, en la grandeza, esa en la que muchos meten a LeBron James, posiblemente porque se lo ha ganado, junto a Michael Jordan, Magic Johnson o, más recientemente, Kobe Bryant van a quedar marcados a fuego sus últimos fracasos, el de la temporada pasada, con un súper equipo, y sobre todo el de esta, con una inversión de más de 160 millones de dólares en una plantilla repleta de estrellas y talento -por cierto, hecho a medida del de Akron- que ni siquiera va a quedar entre los 10 primeros del Oeste. Lamentable. Nefasto. Ridículo. Y de eso LeBron, como líder y cabeza visible del proyecto, incluso como selector de algunos de los fichajes de púrpura y oro, es responsable directo.

Lo de ayer, con derrota ante el mejor equipo de la competición, Suns, (121-110), casi es un alivio para la franquicia angelina, que confirma su caída del Play-in que le arrebatan dos conjuntos muy justos de plantilla como son Spurs (ayer ganaron a Nuggets (97-116) en un final de temporada espectacular de los pupilos de Gregg Popovich) y Pelicans. Y el problema ahora es enorme en el Cryto.com porque no solo se duda de Westbrook, Davis y el mismísimo The King, sino de todo el proyecto. Vogel, el primero. En Los Angeles Lakers, todo es prescindible en la actualidad, nada es necesario, incluido LeBron. El final de este equipo ha llegado ¿Y de LeBron?