Stephen Curry y LeBron James unirán sus caminos y terrible revés para Kawhi, Paul George y el MVP

Hace unas semanas se decía que esta vez sí, que la mayor dinastía del baloncesto moderno, la que formaron en San Francisco Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson, que ya no está, junto a, en dos ocasiones, Kevin Durant, que juega en los Suns, había muerto, pero si los del Chase Center están muertos, su holgada victoria ante Lakers nos lleva a preguntarnos, ¿entonces la Fiebre Amarilla ya está en el purgatorio?

Vale que son partidos de pretemporada, pero las dinámicas son recurrentes y las sensaciones, un hecho. Lakers cayó frente a Warriors (97-111) siendo inferior en casi todo. Sí, con un LeBron a medio gas, pero como Curry y con un Anthony Davis como máxima estrella de los angelinos, pero insuficiente. De hecho, los de Steve Kerr, que lo han ganado todo en la preseason pintan mejor de lo que parecía: 5-0 en esta previa de la regular season, buena defensa, mucha versatilidad en ataque y trabajo, mucho trabajo

¿Y Lakers? Lo contrario. Más allá del asunto Bronny, que es flagrante, LeBron estuvo por debajo de su nivel y el resto del equipo, salvo Davis (24) y Dnecht (19), desastroso: 34-95 en tiros y 11 de 40 en lanzamientos de tres.

Caso curioso es el que relaciona a Warriors y Lakers, los cuales vuelven a unir caminos el día 19, con la supuesta posibilidad de que The King fichara por los de Mission Bay y como esto pudo o puede haber afectado al grupo. Davis comentó al respecto que “podría ser la primera vez que se habla de él en un intercambio en su carrera. Ha visto de todo, así que no creo que eso lo haya afectado, no afectó a nuestro equipo”, decía irónico, mientras que LeBron, al ser relacionado con Steph, se ciñó a su colaboración en los JJOO, donde “fue todo lo que soñé y a lo que aspiré, ser parte de ese equipo, junto con Steph. Grandes recuerdos. Algo que recordaré en mi carrera en el baloncesto por el resto de mi vida”, aunque respondió que “no tiene ni idea” con respecto a si algún día volverá jugar con el 30 de San Francisco. La respuesta, que queda abierta, genera otra pregunta, ¿Dónde?

Anthony Davis says it was “strange” to hear about the Warriors inquiring about trading for LeBron last season but added “it didn’t affect our team … it didn’t happen” pic.twitter.com/GPEyXwrUqo