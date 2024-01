Rebelión en los Warriors y el traspaso se acerca: con Klay Thompson, dejarán solo a Stephen Curry

Por si el pésimo rendimiento de los Golden State Warriors en lo que va de temporada no fuera suficiente, tras la humillante derrota de los de Steve Kerr ante los Denver Nuggets y la posterior recuperación ante Detroit Pistons, hay que sumarle un doble palo para el equipo liderado por Stephen Curry. Y es que, todo apunta a que hay dos efectivos a los que Warriors ha perdido, Chris Paul y Jonathan Kuminga.

El caso de CP3 ha sido, como mínimo, muy desafortunado, pues un golpe fortuito en la lucha por un rebote durante el encuentro entre Warriors y Pistons acabó resultando con la fractura de la mano de Paul, que ahora, deberá pasar por el quirófano para reparar una lesión que, por ahora, no tiene ninguna fecha de regreso, pero se espera que vaya para largo.

La bomba llegó con lo de Kuminga

Si bien lo sucedido con Chris Paul fue un problema desafortunado, no lo fue, el caso de Kuminga. El joven alero de los Warriors, ya venía arrastrando cierto nivel de desacuerdo con la cantidad de minutos que le venía dando Steve Kerr a lo largo de la temporada. Sin embargo, tras no disputar ni uno de los últimos 18 minutos del pasado partido de los Warriors, Kuminga acabó por estallar.

Y es que, según la información ofrecida por The Athletic, el alero ha perdido toda la confianza en lo que le diga su entrenador y es que según cuenta el citado medio, eso fue “la gota que colmó el vaso”, en especial, al ver que su entrenador no reaccionaba al ver que se les esfumaba una ventaja de 18 puntos. Algo que, además, no se habría recuperado tras haber jugado 36 minutos ante los Pistons, pues, evidentemente, no es lo mismo jugar contra el mejor equipo que contra el peor.

Ante esta situación, con la confianza totalmente perdida, un traspaso sería la mejor idea. Pues, antes de que el incidente pase a mayores y dañe el valor de Kuminga, un traspaso cortaría el problema de raíz. En este sentido, la solución con el alero, sería similar a la que podría tomarse antes de que acabe el mercado con Klay Thompson, que también está en el disparadero y podría abandonar a Steph Curry y a sus Warriors junto a Kuminga en algún traspaso próximo. Quién sabe si en un posible intercambio por Pascal Siakam.