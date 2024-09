Sigue el tire y afloje entre LeBron James y Curry: por el ‘no’ de Lakers, Warriors lo ve y lo toma

Blake Hinson acaba de llegar a un acuerdo con los Golden State Warriors tras ser cortado por Los Angeles Lakaers. El alero que se destaca por su tira a la distancia firmó un contrato “Exhibit 10”, lo que significa que no tiene salario garantizado y podría quedar en libertad en cualquier momento de la temporada regular.

Hinson promedió en los ocho encuentros que disputó de la Summer League un 82.1% desde la línea de libres, 34,1% desde la pintura y un 32,9% en triples.

FIVE threes from Blake Hinson in his Summer Lakers debut 😎 pic.twitter.com/HEe2Gar3UJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 6, 2024

Koloko a Lakers

Hinson fue cortado por la franquicia angelina que debía hacer lugar para fichar al camerunés Christian Koloko, quien firmó contrato de dos vías de cara a la próxima temporada en la NBA.

El jugador llega a Lakers después de estar un tiempo sin jugar con los Toronto Raptors debido a un problema de coágulos de sangre.

OFFICIAL: Lakers sign center Christian Koloko to a two-way contract. pic.twitter.com/VSISCe9JO0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 16, 2024

Según informó Dave McMenamin, “el número 33 del draft de la NBA de 2022 por los Toronto Raptors, se perdió toda la temporada pasada por un problema de coágulos de sangre y todavía tendrá que ser autorizado por el 'panel de aptitud para jugar' de la liga, que consiste en un médico designado por la NBA, un médico designado por el sindicato de jugadores y un tercer médico acordado mutuamente antes de que pudiera participar en actividades de baloncesto para Los Ángeles”.

Además, explicó que los médicos de Lakers hicieron una evaluación de la condición del jugar de 24 años. “Hay tienen razones para ser optimistas de que podrá jugar esta temporada, dijeron fuentes a ESPN”, completó.

No hay acuerdo

En los últimos días, se conocieron detalles de la convivencia de LeBron James y Stephen Curry en el USA Team que integraron en los Juegos Olímpicos París 2024. Es que después de la actuación del equipo de Steve Kerr se instaló el debate sobre quién fue el mejor y más determinante para conseguir la medalla de oro.

The Athletic reveló esa fuerte discrepancia que llegó hasta las estrellas de Los Angeles Lakers y Warriors. “No es una cuestión de que tuvieran animosidad entre ellos, pero eran rivales. A sus equipos no siempre les gustaba la forma en que se hablaba del otro jugador. A la gente de LeBron no le gustaba que la gente empezara a llamar a Steph el mejor jugador del mundo. Había una tensión que era real", publicaba Sam Amick al respecto de ello.