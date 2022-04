Simmons da esperanza a Durant e Irving; Westbrook tritura a Los Lakers

La derrota de Brooklyn Nets ayer frente a Boston Celtics en el Garden (114-107) deja la eliminatoria de primera ronda muy cuesta arriba para los pupilos de Steve Nash. Ya el mismo Kevin Durant se mostró tocado al término del duelo, sumando responsabilidad a su figura en la complicada caída. Es verdad que esta vez Kyrie Irving tuvo más adeudo que KD en la derrota, ya que su aportación fue notoriamente inferior a la del primer duelo (10 puntos), pero el resultado es el mismo: el envite de los de Ime Udoka a los neoyorquinos se ha convertido en órdago. Eso sí, al menos los Nets se pueden consolar con la recuperación de un Ben Simmons que podría debutar en el tercer partido.

Descartado para el duelo de la pasada madrugada, lo que sí ha dicho la franquicia del Barclays Center sobre el playmaker es que ha superado todas las pruebas y sigue sin dolor, por lo que se espera que se sume a la serie que tiene muy cuesta arriba su equipo. Recordemos, como os relatábamos ayer en Don Balón NBA, que los mismos Nets se han fijado el cuarto partido como punto de inicio para la reaparición de Fresh Prince, concretamente entre le cuarto y el sexto, pero la situación crítica de los de Prospect Heights podría acelerar el proceso.

Y también debemos hablar, en tiempo de Playoff, de otra estrella muy castigada en lo mediático por lo deportivo, y posiblemente también debido a lo institucional, el cual, este sí, no está inmerso en las rondas por el título, como es Russell Westbrook, y lo hacemos básicamente porque el ex de Oklahoma o Houston, en cierta forma, le está buscando la ruina a la franquicia angelina. Michael Scotto en The HoopsHype Podcast hablaba de las enormes dificultades que supone el contrato de Russ para tratar su venta, entre el que está atrapada la Fiebre Amarilla: si The Brodie acepta la posibilidad de un contrato de 47,1 millones de dólares en 2022-23, se convertirá en agente libre en 2023 ¿Qué equipo quiere y puede, por ese orden, llegar a estas cifras?



76ers y Warriors, a lo suyo, con Embiid en modo MVP

Además del serio aviso del TD Garden a los Nets, Philadelphia 76ers firmó su tercera victoria consecutiva frente a Toronto Raptors (101-104) poniendo la serie a un paso de ser finiquitada (3-0). Otra vez Joel Embiid demostró la razón de su favoritismo al MVP con 33 puntos y 13 rebotes. ¿El cuarto partido?, este sábado (20.00, hora española). Asimismo, otro posible MVP, Giannis Antetokounmpo y sus Bucks se vieron sorprendidos en Wisconsin por Chicago Bulls (110-114), que con un DeRozan excepcional (41), ya prometen batalla en el United Center.

Por su parte, Warriors visita Denver por primera vez en su eliminatoria, donde Curry, Poole y compañía quieren asestar un golpe demoledor a la serie ganando en el Ball Arena; mientras que Salt Lake City espera esta madrugada el debut de Luka Doncic en estos Playoffs en el tercer partido de la serie (1-1) y Mineápolis evalúa la mejoría del equipo revelación de la regular season, Memphis (Timberwolves contra Grizzlies, 1.30, hora española), del segundo partido.