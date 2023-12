Steph Curry se harta y con Klay Thompson y Draymond Green, hecha a otro All-Star: traspaso inminente

Este no está siendo el año de los Golden State Warriors, la franquicia liderada por Stephen Curry no está siendo capaz de alzar el vuelo en una temporada donde por un motivo u otro, los de San Francisco no alcanzan los resultados esperables de una plantilla que no hace tanto tiempo se coronó como campeona de la NBA de la mano de un Steph Curry que sigue en su prime y que mantiene a todas las estrellas que hicieron posible ese campeonato.

Sin embargo, parece que el hecho de haber mantenido a todos esos All-Star acabó resultando en algo perjudicial para el equipo, que ahora acusa el bajo rendimiento tanto de Klay Thompson, como de Draymond Green y de Andrew Wiggins, siendo el alero canadiense último sobre el cual se han centrado todos los rumores de traspaso, según la información de The Athletic.

Wiggins venía de ser un jugador de nivel All-Star, cuyas capacidades defensivas, junto con un ataque peligroso a tres niveles, lo convertían en una auténtica amenaza para los equipos rivales. Sin embargo, dos años después de ganar su primer anillo, ser nombrado All-Star y firmar una extensión por valor de 109 millones de dólares, su rendimiento ha bajado en picado.

Hasta tal punto que los Warriors ya están explorando posibilidades para desprenderse de un jugador cuyo contrato está comenzando a ser tóxico para las cuentas de la franquicia. Y es que, con apenas 12,6 puntos y 4,4 rebotes por partido, las estadísticas no invitan a pensar que Wiggins sea un jugador de valor.

Sin embargo, pese a que no deja de ser un jugador interesante, la realidad es que el contrato bajo el que se encuentra Wiggins es de lo menos interesante, pues nadie pagaría cerca de 27 millones anuales a un jugador que actualmente es de rol, pues ni se acerca a la estrella que fue dos años atrás. Hecho que complica las opciones de traspasar a Wiggins por un paquete interesante de elecciones y jugadores.

Así pues, hay una epidemia de bajones de rendimiento en los Warriors, donde se quieren deshacer lo antes posible de un Wiggins que y ni está ni se le espera y de un Klay Thompson y Draymond Green a los que parece que la edad y las lesiones les han acabado atrapando.