LeBron lo vuelve a hacer y Curry responde: Lakers, Warriors y 2 intercambios; adiós a una dinastía

Que Los Angeles Lakers acudan al mercado para redefinir el equipo y ganar activos que sean provechosos de cara a los Playoff en pleno enero y por petición de The King no debería ser una novedad, sin embargo, este jugador elegido, que no sería Zach Lavine, el cual se complica, podría darle muchos puntos y claridad al ataque angelino. Aunque si de traspasos sonados hemos de hablar, Stephen Curry y Golden State Warriors se llevarían la palma con el intercambio que les atribuyen.

20 puntos y dinamita en el Crypto.com

Se ha especulado en los últimos tiempos con la opción de que LeBron James y Anthony Davis pudieran gozar de la compañía de Lavine, el jugador estrella (aunque lesionado) de Chicago Bulls, toda vez que el escolta ya no se entiende con su franquicia, pero los tiros en Los Ángeles van por otros derroteros, ya que también colocan en los de púrpura y oro a un gran anotador, pero uno de Atlanta Hawks. Concretamente es The Athletic quien cifra en Dejounte Murray al jugador que puede llegar a los Lakers en la siguiente ventana de transferencias. Con Murray hablamos de un jugador que promedia 20.2 puntos por partidos (amén de 4,5 rebotes y 5,3 asistencias); es decir, más madera ofensiva para los californianos.

Una salida dolorosísima que rompería la última dinastía

El runrún en el Chase Center con la temporada de Klay Thompson -que ha bajado en su papel ofensivo- su contrato y libertad es continuo y manifiesto, por lo que son muchos los movimientos que se promueven en San Francisco para sustituirlo; el último programado por Blue Man Hoop, quien coloca al escolta en Cleveland Cavaliers a cambio de Jarrett Allen y Caris LeVert. El primero llegaría para darle más fuerza a la pintura, mientras que el segundo aporta esta campaña apenas dos puntos menos que el splash brother. Hay quien quiere cerrar el trato cuanto antes.