Steph Curry ya conoce la vía para el fichaje que mejoraría a Durant: todo en manos de Jayson Tatum

Con la nueva temporada de la NBA lista para dar el pistoletazo de salida, no son pocos los equipos que apuntan a destronar a los Boston Celtics del honor de ser los campeones de la mejor liga de baloncesto del planeta. Dentro de ese grupo de candidatos, están los Milwaukee Bucks, que con Giannis Antetokounmpo, no se conforman con haber ganado solo una vez el campeonato. Un objetivo que, si este año vuelve a quedar demasiado lejos, podría tener graves consecuencias.

Tan es así que, el propio Giannis Antetokounmpo, entendiendo que la dirección de los Bucks no quiere gastar 267 millones en un equipo que no pueda ganar, está convencido de que si esta temporada vuelven a fracasar y caen en primera ronda, ni él mismo estaría a salvo de los rumores de traspaso: “Si no ganamos el campeonato esta temporada, podría ser traspasado. Así es el trabajo que tenemos”. Así confirmó sus sospechas Antetokounmpo, en palabras a The Athletic.

Unas declaraciones, las del Greek Freak que habrán levantado gran interés en parte de la NBA, pues, no serían pocos los equipos que irían con todo a por el traspaso de Antetokounmpo. Siendo, los Golden State Warriors de Stephen Curry uno de ellos. Y es que los de la Bahía hace tiempo que sueñan con unir a su legendario base con otra gran estrella de la NBA. Replicando lo que hicieron en su momento con Kevin Durant.

Jayson Tatum, la mejor opción para Curry

Ante esta situación, los Warriors no son el equipo más indicado para tratar de alejar a los Bucks del título de campeones. En este sentido, los mejor posicionados son los Boston Celtics, que tras haber ganado el anillo, esperan ser capaces de repetir gracias a un Jayson Tatum todavía mejor y un Jaylen Brown con ganas de otro MVP de las Finales.

Así pues, con los Bucks lejos del favoritismo de los Celtics de Tatum y compañía, Stephen Curry sabe que, existe la remota posibilidad de poder acabar su carrera jugando al lado de un eterno candidato al MVP como lo es un Giannis Antetokounmpo que mejoraría el fichaje de Kevin Durant por los Warriors.