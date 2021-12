Stephen Curry mira a Michael Jordan y Steve Kerr suelta otra bomba

Era ya de por sí complicado hacer un análisis certero al comienzo de la presente temporada de la NBA, como para ser precisos ahora. Es cierto que existen certezas, como son Phoenix Suns, Golden State Warriors y Brooklyn Nets, pero también incógnitas, como los Lakers y su despertar. Ahora bien, nada es más creíble, incluso desde la pasada temporada, que el nivel de Stephen Curry y su capacidad incluso para mirar a la cara a Michael Jordan.

El base de los Warriors puede desde hoy superar al resto de jugadores de todos los tiempos en cuanto a número de triples anotados, ya que los de La Bahía se ven las caras ante Indiana Pacers y al genial playmaker de Akron le faltan 7 triples para alcanzar a Ray Allen, una cifra que para él es asequible. Es posible, según comentó Steve Kerr, que Curry descanse, por lo tanto el récord podría esperar al siguiente duelo, ante New York Knicks, pero sea como sea, Curry ya es leyenda.

De este modo, el cuándo no es relevante, lo verdaderamente importante es que Curry ha cambiado el baloncesto, que ahora solo mira al perímetro como arma verdaderamente eficaz; algo que ya a su manera hizo Michael Jordan. “Creo que Steph, en muchos sentidos, es como Michael Jordan”, dijo Steve Kerr del 30 de San Francisco. Kerr, actual entrenador de Curry y compañero de Jordan en los Bulls, no se muerde la lengua al respecto: “cada noche los aficionados van a ver algo especial. Se ha convertido en una rutina para él”, asegura. Hoy o dentro de dos noches, Curry superará a Allen, pero no necesitamos tal cosa para saber que es el mejor tirador de siempre ni para aseguraba que con Curry cambió el baloncesto. De Jordan dijimos lo mismo en su día; simplemente lo sabíamos, se notaba cada día.



Kerr no para

Comparar a Jordan con Curry, y viceversa, aunque sean jugadores muy diferentes, tiene su lógica, al menos en grandeza e impacto sobre la pista, y el que lo hace, Steve Kerr no es un hombre cualquiera, sino ex jugador, entrenador, ganador de anillos en ambos campos y ahora futuro técnico de USA. Porque Kerr, además de los Warriors, piensa sustituir a Gregg Popovich al frente de Estados Unidos, como aseguró ESPN; lo que casi equivale a volver a ver a Curry con la elástica de las barras y estrellas.