Stephen Curry obtiene aquello que temía LeBron: fichaje cerrado, 2 años y el mejor pagado de la NBA

Las dos derrotas de Golden State Warriors y Los Angeles Lakers ayer no hacen sino constatar que la temporada irregular de las dos franquicias más mediáticas parece perpetuarse, con y sin Curry, juegue o no jugué LeBron James, y aunque ambos cracks mejoran a sus equipos, que por momentos han dado buen nivel, parece que a los dos no les vale para luchar contra los mejores equipos. Eso sí, al menos la estrella de la Bahia ya tiene confirmación de justo aquello que buscaba.

Con el precedente de The King en Los Ángeles, no sabemos dilucidar cuánto le queda de baloncesto a Stephen Curry, un jugador a un nivel excelso pero que cuenta ya con 36 primaveras, por eso esta noticia es la mejor que su franquicia podía darle: la renovación de Steve Kerr, que ha llegado a un acuerdo por dos años y bajo la confianza que da convertirse en el entrenador con el mejor contrato de la liga.

Informó Adrian Wojnarowski en la cedan ESPN que los Warriors y Kerr han acordado cerrar un acuerdo de renovación por dos temporadas más a razón de 35 millones de dólares, lo que lo convierte en el número 1 de la NBA por valor promedio anual de la historia de la liga según la citada fuente, incluso, en este rango, por delante de Erik Spoelstra (15M durante ocho temporadas) y Gregg Popovich.

