Stephen Curry ya sabe el nuevo destino de Klay Thompson y trató de jugársela a LeBron en el mercado

Golden State Warriors y Los Angeles Lakers son protagonistas en el regreso a las canchas por el choque crucial que hay entre ellos, pero también por las últimas noticias que lo rodean, una situando a Klay Thompson en un nuevo equipo de la cara a la temporada 24/25 y otro desvelando el intento real de los de San Francisco por hacerse con uno de los mejores socios de LeBron James en el último título del de Akron, que coincide con el más reciente anillo de los de púrpura y oro.

De lo que puede ser

Si bien el mismo Marc Stein ha dicho que cree que Warriors y Klay Thompson tal vez encuentren un punto en común para llegar a un acuerdo y que el jugador no se marcha a la agencia libre al final de temporada, lo cierto es que esta misma fuente sitúa a Orlando Magic tras los pasos del escolta, y no solo eso, tal vez los mismos Warriors se sientan tentados a dejarlo ir ante la caída absoluta en los números de Thompson, que esta temporada ha tenido los peores promedios de tiro de su carrera (42,1 por ciento de tiros de campo, 37,3 por ciento de tres).

Primera suplencia de Klay Thompson en 12 años... y explosión anotadora del escolta 🔥😮pic.twitter.com/93RqKGvmt5 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 16, 2024

A lo que pudo ser

Es esta misma fuente quien da credibilidad a la información que sitúa a la franquicia californiana a punto de ganarse un acuerdo que finalmente no llegó en la víspera del cierre de mercado, y este no es otro que el traspaso de Alex Caruso a la Bahia, algo que, como sabemos, no llegó a concretarse pero que, cuenta Stein, estuvo muy cerca de hacerse. Recordemos que Caruso fue uno de los socios de honor de LeBron en los Lakers 2020, esos que se llevaron el anillo.

Y lo que será este viernes

Si esto se hubiera dado, Caruso se hubiera visto las caras con LeBron y su antiguo equipo en la madrugada de este próximo viernes (4.00, hora española), cuando regresan a la competición los dos equipos californianos, con los de San Francisco al alza (balance 8-2) pero necesitados de victorias. Recordemos que Lakers son novenos (30V 26D) a un triunfo de los Kings y a tres de la quinta plaza, que ocupan los Suns; por su parte Warriors lucha por permanece en Play-in, donde es décimo (27V 26D) con una ventaja no muy holgada sobre el undécimo, Utah Jazz (26V 30D). Por si fueran pocas motivaciones en el duelo, este será uno nuevo cara a cara entre dos de los mejores de siempre, Stephen Curry y LeBron James.