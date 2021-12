Stephen Curry y Kerr acaban con la espera: vuelven los Splash Brothers

Durante gran parte de la actual temporada de Golden State Warriors, más allá del excepcional momento de forma que atraviesa Stephen Curry y su equipo, se ha venido escuchando el otro eco que suena en la franquicia además del deportivo, ese que habla de volver a reunir a una de las mejores (si no la mejor) parejas de tiradores de la liga, que forman el mismo playmaker y Klay Thompson. Pues bien, Curry y el míster del equipo, Steve Kerr, ya manejan plazos concretos; un par de fechas muy cercanas.

Los de San Francisco, precisamente dada su buena marcha en la competición, que les permite comandar la misma junto a Phoenix Suns (24V 5D de los de Arizona por los 24V 6D de los californianos), no han querido forzar el regreso de un Thompson que recordemos se ha perdido las dos últimas temporadas del equipo, por una lesión en el talón de Aquiles y una rotura en los ligamentos de su rodilla; pero la espera toca a su fin.

Adrian Wojnarowski de ESPN ha señalado que los del Chase Center ya tiene señaladas en el calendario dos fechas concretas, los días 9 y 18 de enero, ambos días coincidiendo con partidos en casa de los Warriors. De esta forma ya no tendrán que esperar mucho los hinchas del pabellón de Mission Bay para ver de nuevo a los Splash Brothers en acción, esos que tienen 3 anillos en su palmarés.



Lakers, otro palo

Más allá de que Chicago Bulls puede que haya certificado en el duelo de anoche (115-110) en el choque ante los Lakers que la Fiebre Amarilla está para luchar con los mejores si aceleran, pero que dicho nivel no le dará para ganarlos a todos, lo cual está por ver; lo que sí han recibido los angelinos ayer es otra mala noticia, en forma de más positivos por covid-19. Y el último no es otro que el Frank Vogel, entrenador del equipo. Es más, no solo ha caído el preparador, sino también Kent Bazemore, los cuales ya se unen a las bajas por el mismo motivo durante la temporada de Russell Westbrook, Dwight Howard, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, amén de la lesión de rodilla de Anthony Davis. No hay paz en Los Ángeles.