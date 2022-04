Terror en Nets y Lakers: Simmons rompe a Durant; Westbrook a LeBron

Si ya de por sí las dos estrellas a las órdenes de Steve Nash, Kevin Durant y Kyrie Irving, no están siendo suficientes contra los dos All Stars de Boston Celtics, Jaylen Brown y Jayson Tatum, y la serie entre Nets y los de Massachusetts, 3-0, está al borde del colapso para los neoyorkinos, la última noticia que trae Ben Simmons, el fichaje de Brooklyn que aún no ha debutado, todavía ahonda más en la herida del Barclays Center.

Simmons había dejado la puerta abierta a su puesta de largo en la serie (“tengo que estar en la cancha y ayudar a este equipo a ganar. Me cambiaron a los Brooklyn Nets y eso es lo que necesitan que haga. Ese es mi enfoque en este momento”, había dicho a la prensa) sin embargo, Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, ha asegurado que no estará en el cuarto partido, que tal y como viene sucediéndose la eliminatoria podría ser el último. Así, no podría haber peores noticias para un equipo inquilino en Prospect Heights que no encuentra el antídoto contra unos Celtics desatados. Esta madrugada, el cuarto partido (1.00, hora española), y para el proyecto local, un ultimátum.

Tampoco corren las aguas limpias para LeBron James en particular y para Los Angeles Lakers en general tras la desastrosa temporada de la Fiebre Amarilla, ya que las palabras de una de las estrellas del equipo, Dwight Howard, al ser preguntado recientemente sobre la posibilidad de volver a ver a Russell Westbrook, Anthony Davis y LeBron juntos y si este trío puede funcionar, comentó que “obviamente, puede”. El pívot aludía a la poca paciencia y la necesidad de dejarles jugar, pero los hinchas angelinos han tenido bastante durante las dos últimas temporadas y por eso esta opción de que nada cambie hiela la sangre a sus incondicionales, sobre todo en el caso del ex de Oklahoma o Houston, duramente criticado esta temporada. Desde luego si el big-three sigue junto en la 22/23, Lakers empezará señalado.



Curry, a finalizar con el MVP

Si hay un MVP en lo que va de Playoffs ese es Nikola Jokic, básicamente porque ha de hacerlo todo en su equipo. Ayer Denver Nuggets consiguió alargar la serie ante los Warriors al quinto partido (126-121), que se disputará en el Chase Center (jueves 28, 4.00, hora española) y lo hizo gracias, de nuevo, al nivel excelso del serbio, que se fue a los 37 puntos. Es más, durante las rondas finales nadie anota más que él, que promedia 31,3 puntos por partido, de ahí que Stephen Curry, otro de los candidatos al Most Value Player de los Playoff, quiera finiquitar la resistencia de los de Colorado cuanto antes.

Por otro lado, Pelicans metió en apuros a los Suns (118-103) con su segunda victoria que deja la serie igualada (2-2), más aún con la sombra de la reaparición de Zion Williamson y la lesión de Devin Booker como telón de fondo. Asimismo, Heat y Bucks están a un paso de la siguiente ronda ante Hawks y Bulls.