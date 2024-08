LeBron, después del oro en París, planifica la temporada con su hijo Bronny y su retiro de la NBA

LeBron James tiene 39 años y acaba de extender su contrato por dos años más con Los Ángeles Lakers para cumplir el sueño de compartir pista con su hijo Bronny. A dos meses de comenzaron su temporada número 22, The King ya anticipa cómo será el final de su exitosa y extensa carrera.

En diálogo con el podcast “The Stop”, James reveló: “De vez en cuando pienso en cómo quiero ser recordado y espero que no sea sólo por el juego de baloncesto. Siento que si la gente sólo habla del juego he fallado en mi misión. Las cosas que hago en mi comunidad, la forma en que Savannah (su esposa) y yo criamos a nuestros hijos, mi relación con mi madre soltera, mi amistad con mis muchachos; recoger a mi gente de mi ciudad natal”.

LeBron, ganador de tres medallas doradas con el Team USA y cuatro anillos de NBA, remarca que no descansará hasta asegurar su legado fuera de la pista.

“Si esas conversaciones no se escuchan en la peluquería; si esas conversaciones no llegan a los correos electrónicos de la gente y los blogs, foros o lo que sea, entonces siento que mi misión no se completó. Y no he terminado; soy viejo en términos de baloncesto, pero soy muy joven en la vida, así que todavía tengo mucho más trabajo por hacer", completó.

Así como James anticipa cómo quiere ser recordado también ya piensa en cómo será compartir equipo con su hijo Bronny. La única condición que le puso el Rey es simple: “Él no me puede llamar ‘papá’ dentro de las instalaciones. Ya definimos eso. Una vez que salimos del entrenamiento puede volver a ser ‘papá’, en el camino de regreso, en casa, puedo ser ‘papá’”, dijo LeBron.

LeBron says Bronny can’t call him “dad” on the court:



“Bronny can't call me dad in the workplace. He’s gotta call me 23, or Bron, or GOAT if he wants to. Can’t be running down the court like, dad, I'm open!"



(via @TheShopUN) pic.twitter.com/1Vurq6Nc1U