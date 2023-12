Warriors y Stephen Curry se hartan, a la calle: 2 salidas terribles y LeBron quiere al más polémico

Nueva derrota, una más, de Golden State Warriors, esta vez ante unos Angeles Clippers (121-113) que parece empiezan a cambiar su suerte (han ganado los últimos seis partidos), por lo que la franquicia de Mission Bay está decidida a introducir severas modificaciones que pasan por fulminar nada menos que a dos de sus grandes estrellas, siendo una un posible objeto de deseo de Los Angeles Lakers de LeBron James.

Sobre la actual plantilla del equipo de Chase Center hay dos jugadores con sueldos y estatus enormes que ya la temporada pasada naufragaron y en esta no solo lo están volviendo a hacer, sino que ahora chocan con los mismos Warriors y su estrella. Y encima Draymond Green, suspendido por la liga y una de las estrellas de las que hablamos, puede tener acomodo en el Crypto.com, junto a The King.

Por lo menos así lo propone Bleacher Report en base a una operación que llevaría a San Francisco desde Los Ángeles a Rui Hachimura y Jaxson Hayes, es decir, más madera defensiva y sobre todo más anotación y menos distracciones, por el polémico e histórico jugador warrior. Ahora bien, los Warriors no solo proyectan el adiós del ala-pívot de Míchigan, también el de Klay Thompson, como ya os adelantamos en Don Balón NBA. Prueba de ello es el hecho que ha sacado a la luz Shams Charania en The Athletic y Stadium, donde asegura que los de La Bahia ya no quieren negociar con el tirador lo que le ofrecieron y fue rechazado por el jugador el pasado verano; es decir, un contrato de dos años y 48 millones de dólares. “Me dijeron que los Warriors ofrecieron un trato por dos años en el rango de 48 kilos en una extensión a Klay Thompson antes de la temporada, y ahora no hay trato”, decía el informador.

"[Klay Thompson's] future has been in question...I'm told that the Warriors offered a deal, 2 years in the range of 48 million dollars in an extension to Klay Thompson before the season, and now there's no deal."@ShamsCharania on the current state of the Golden State Warriors.