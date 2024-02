Wembanyama odia la bomba que hará seguir a LeBron y Steph Curry confirma la mejor: se hará realidad

La regular season mira al All Star de la NBA y más allá al tramo decisivo que dictará quién merece y quién no estar en las rondas por el título, y, por si no fueran pocos focos de interés, también empieza a configurar algunos de los movimientos más interesantes de la temporada 24/25, donde en uno de ellos se da una razón de peso para que los aficionados de Lakers se ilusionen con la continuidad de LeBron, al que le daría un jugador top por permiso de Wembanyama, los Magic y los Nets.

Vía abierta

El conocido informador dejó caer que las intenciones de Atlanta Hawks tras quedarse en el mercado con Dejounte Murray son claras y promueven un maremoto en la liga. Es más, tras ello estarían muy atentos en Brooklyn y Orlando, pero también el equipo de Victor Wembanyama, San Antonio Spurs, y el de LeBron James, Los Angeles Lakers, informa Bleacher Report. Sobre lo primero, sobre una salida de peso en el equipo de Georgia, decía Marc Stein que “quizás la razón más importante por la que se habla de Trae (Young) es porque hay una sensación más tangible que nunca: parece que se está formando un verdadero mercado para Young por primera vez en sus seis temporadas como Hawk”.

Desde 2014 con la mejor dinastía del siglo

Una década, ese es el tiempo que lleva al frente de Golden State Warriors y de monstruos como Klay Thomson o Draymond Green, pero también de jugadores históricos como Stephen Curry, un Steve Kerr al que su equipo le da coba y que él toma como acicate para intentar cada año dar un baile más a la franquicia más laureada de este siglo. De hecho, aquel año ganó el anillo San Antonio y luego los de la Bahia estarían en las siguientes cinco finales, llevándose tres de ellas y poniendo el colofón con otro título en 2023.

Al respecto de su continuidad, Kerr ha asegurado en el medio The Ringer. “Lo he dejado claro cada vez que me han preguntado. Lo único de lo que no hablaré es sobre cualquier detalle del contrato, pero siempre he sido muy abierto al respecto. Quiero volver. Joe (Lacob) también quiere que siga. Así que yo creo que estaré de vuelta”, comentaba sobre la temporada que viene, la 24/25.