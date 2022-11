Carvajal en problemas: Florentina encuentra el sustituto de Odriozola

La titularidad de Dani Carvajal el próximo año podría empezar a correr serio peligro. Según informa Calciomercato, Benjamin Pavard estaría meditando dejar el Bayern de Múnich y el campeón del mundo con Francia en 2018 sería uno de los principales objetivos de Florentino Pérez para reforzar el lateral derecho de la plantilla de Carlo Ancelotti.

Según el medio italiano, Benjamin Pavard sería el sustituto perfecto de Álvaro Odriozola, el cual está siendo vinculado estas últimas semanas con la Juventus de Turín. El conjunto italiano está rebuscando en el mercado las mejores opciones para reforzar su plantilla en enero y el ex de la Fiorentina sería una de sus prioridades. Ya tiene experiencia en la Seria A y es del gusto de Massimiliano Allegri.

A pesar de la salida de Odriozola, el Real Madrid seguirá contando con dos laterales derechos en su plantilla, Lucas Vázquez y Dani Carvajal, pero Florentino Pérez es de los que aprovechan las grandes oportunidades que aparecen en el mercado, como hizo con Alaba en 2021, y Rüdiger en 2022. Ahora Benjamin Pavard ha concedido una entrevista al diario L’Equipe y ha dejado entrever que su etapa en el Bayern de Múnich podría estar llegando a su fin.

“Llevo siete años en Alemania, lo he ganado todo con el club. No estoy en contra de descubrir un nuevo proyecto. Tal vez ahora es el momento. ¿Por qué no descubrir un nuevo país, una nueva cultura? Pero el proyecto deportivo debe ser interesante”, apuntaba Pavard. Él quiere salir, en Italia apuntan a que el Real Madrid está interesado, y termina contrato en junio de 2024, por lo que, si el Bayern de Múnich quiere sacar tajada de un posible traspaso por su jugador, tendría que ser este verano.

Su llegada supondría una alta competencia para Dani Carvajal. El de Leganés ha conseguido recuperar la regularidad en el once de Carlo Ancelotti tras un curso 2021/2022 donde las lesiones le hicieron perderse gran parte de la temporada. Este año vuelve a ser fijo en la banda derecha de la zaga y acudirá al Mundial de Qatar como titular en el lateral derecho de España, pero la llegada de todo un campeón del mundo como Pavard podría cambiar su situación por completo en el Real Madrid. Veremos qué sucede.