Simeone quiere al ex del Madrid: luz verde a su fichaje en enero

Sergio Reguilón fichó por el Atlético de Madrid el pasado 30 de agosto para cubrir el hueco que había dejado Renan Lodi en el lateral izquierdo tras su marcha al Nottingham Forest. Llegó en forma de cesión y lesionado, y por eso no ha podido debutar con el equipo colchonero hasta el fin de semana pasado, cuando entró en el minuto 69 de partido para sustituir a Reinildo Mandava en el duelo ante el Mallorca. A pesar de su escasa participación, tan solo 20 minutos en lo que va de curso, el ‘Cholo’ Simeone está encantado con el jugador y, según apuntando los medios madrileños, ya ha dado luz verde al Atlético de Madrid para que se haga en propiedad con futbolista en el mismo mes de enero.

Así pues, el ex del Real Madrid podría convertirse en el primer refuerzo invernal del Atlético de Madrid. Un mercado que se espera que sea muy movido en el Metropolitano. La necesidad de hacer caja, que se hizo más urgente al eliminarse de la Champions y Europa League, obliga al club a vender alguno de sus jugadores en el próximo enero. En la rampa de salida de se encuentran todo tipo de jugadores.

Están los que han pedido salir, como João Félix, el cual ha sido relacionado esta semana con el PSG, aunque el Manchester United también está muy interesado en el portugués. Luego se encuentran los que no están cómodos en el club, tiene un alto valor de mercado, y su salida podría ayudar mucho a la economía rojiblanca, como es el caso de Rodrigo de Paul. Y por último, nos encontramos a jugadores como Cunha, en los que Simeone ya no confía y que aún tienen un gran número de clubes interesados en él.

Salga quien salga, lo cierto es que cualquier salida supondrá una gran ayuda para las arcas del club. El Atlético de Madrid no puede realizar grandes operaciones ni en enero, ni en verano, y por eso tendrá que estar atento a las grandes oportunidades que vayan apareciendo en el mercado, una de ellas es Sergio Reguilón, y el ‘Cholo’ Simeone quiere atar cuanto antes al ex del Madrid para que no se le adelante ningún club.