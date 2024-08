El crack que pidió Xavi como suplente de Lewandowski en Barça: relegado en Dortmund y sin salida

La carrera de Youssoufa Moukoko no está siendo todo lo que se esperaba. El joven delantero del Borussia Dortmund sufrió un nuevo contratiempo en las negociaciones para salir de Alemania y vuelve a estar a la deriva.



El camerunés de 19 años estaba a una paso de fichar por el Olympique de Marsella por una diferencia sustanciosa en cuanto a los números del traspaso.



Con la llegada de Guirassy, además de Fulkrug y Haller, Moukoko su lugar en el Borussia Dortmund se complicó. Y más en estas últimas semanas con la confirmación de la incorporación de Yan Couto al subcampeón de Europa. Con contrato hasta junio de 2026 y un valor de mercado de 22 millones, el delantero alemán, de apenas 19 años, busca una salida que no está siendo fácil.

Hace dos temporadas, Moukoko era la gran revelación en Europa con solo 17 años. En ese momento, el FC Barcelona estaba muy atento a sus movimientos, buscando ficharlo entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

🚨🔵⚪️ EXCL: Youssoufa Moukoko’s move to Olympique Marseille on the verge of collapsing.



No agreement between OM and Borussia Dortmund with French club prepared to leave negotiations after long talks.



There are several clubs still interested in Moukoko, still planning to leave. pic.twitter.com/NPXeoUuk5r