El socio de Leo Messi prescindible y que estuvo en la mira de Xavi: Unai Emery y Betis lo pelean

Nadie duda de su talento pero en la Premier fue perdiendo tiempo de calidad y su vuelta a España parece estar más cerca



Giovani Lo Celso deslumbró en LaLiga con sus actuaciones en el Real Betis y el Villarreal. Primero llegó cedido por el Paris Saint-Germain y luego por el Tottenham, club que lo fichó en 2020 por 32 millones de euros (tras pagar 16 por su cesión el año anterior al Real Betis). El argentino siempre fue un jugador muy apreciado en España.



El año pasado, Lo Celso estuvo en la mira del FC Barcelona de Xavi Hernández, que buscaba un centrocampista talentoso para reforzar su plantilla. Sin embargo, el internacional argentino continuó en Londres, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025.



Ahora, Es muy probable que Lo Celso salga del Tottenham este verano, ya que entra en su último año de contrato y no cuenta para Ange Postecoglou. De hecho, no fue convocado para el último partido contra el Bayern Munich.

🚨🇦🇷 Giovani Lo Celso was not part of Tottenham squad today as he can still leave in the final 20 days.



Real Betis and Aston Villa are interested and still keen with more clubs monitoring the situation. pic.twitter.com/ga9WfZ5uUV