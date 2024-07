Liverpool pagaría 60M por un Real Sociedad y Florentino lo celebra; 27 kilos a sus arcas

El nuevo ciclo del Liverpool encabezado por el neerlandés Arne Slot comienza a tomar forma y tiene en mente a un asiático de buen pie en España

La Real Sociedad podría recibir un golpe deportivo pero una buena noticia económica según informa el medio japonés Sponichi Annex.

El Liverpool estaría en negociaciones con los agentes de Takefusa Kubo para discutir su salario, mostrando disposición a pagar la cláusula de rescisión del jugador con la Real Sociedad, fijada en 60 millones de euros, para llevárselo a la Premier League. Aunque anteriormente se había relacionado al extremo con el Liverpool, esta vez parece que los rumores indican un interés genuino por parte del equipo del norte de Inglaterra.



En Japón aseguran que el Liverpool está dispuesto a pagar la cláusula de Kubo, lo que implicaría un ingreso de 27 millones de euros para el Real Madrid debido a su porcentaje en una futura venta, calculado sobre la plusvalía a partir de los 6 millones. Esto significa que si el Liverpool desembolsa los 60 millones completos, el Real Madrid se quedaría con la mitad de los 54 millones restantes, mientras que la Real Sociedad recibiría 33 millones.

Para el equipo de Ancelotti, esta sería una operación lucrativa ya que no tiene planes de repatriar a Kubo.

Aunque las conversaciones estarían avanzadas, aún no están finalizadas según el medio japonés.

Liverpool busca reforzar su ataque tras perder nuevamente la Premier League, y Kubo es visto como una pieza clave para esos planes. En la última temporada con la Real Sociedad, el nipón disputó 41 partidos en todas las competiciones, anotando 7 goles y repartiendo 5 asistencias. Aunque tuvo altibajos, su talento sigue siendo muy valorado.

El ex Madrid no sería el único, Real Sociedad podría enfrentar la salida de varios jugadores importantes en este verano, incluidos Le Normad, Mikel Merino y Zubimendi.



