Florentino y Laporta ya aprietan al campeón: Ancelotti, robo al Bayern y el otro Bellingham de 100M

Todo puede cambiar en un instante, que en términos futbolísticos se traduce en una temporada. Y en Real Madrid y FC Barcelona esto es si cabe todavía más intenso, más inmediato, más real. Por eso ni Florentino Pérez ni Joan Laporta pierden la cara a varias operaciones que pueden transformar a merengues y culés en próximas fechas, seguramente en la siguiente ventana de transferencias veraniega.

Tan lejos y a la vez tan cerca

El Madrid ha conseguido salvar el primer gran envite deportivo de la campaña, forzado por un excelso FC Barcelona, ganando al Betis con dos goles de un Mbappé hasta la fecha inédito en La Liga EA Sports pero que ya ha despertado, sin embargo sirva este aviso para situar la maniobra que ya está en mente del presidente blanco, como es la sucesión de Carlo Ancelotti y el próximo gran fichaje blanco, el otro Jude Bellingham de 100 millones de euros; ambos, en Leverkusen.

También allí, en el Bay Arena está una posible operación de futuro, tan jugosa como atractiva, del FC Barcelona, que podría llevar al mandatario blaugrana a quitarle al Bayer y también al Bayern, rival de los culés en Champions League, al jugador que tanto ha perseguido y no ha conseguido Vincent Kompany: Jonathan Tah. Los informes son claros al respecto: el jugador no ha querido fichar por el equipo muniqués y esperará la mejor oferta, la que más le satisfaga, en 2025, cuando será agente libre.

Si todo va mal

No lo serán por aquellas ni Florian Wirtz (2027) ni Xabi Alonso (2026), pero lo cierto es que el Madrid no pierde de vista la temporada de ninguno de los dos. Por un lado, porque ambos han sido elegido como posibilidades atractivas de futuro, pero además se une un hecho: el inicio de liga complejo del Madrid obliga a pensar en un plan B si esta temporada, la primera de las dos que le quedan a Carlo Ancelotti al frente del equipo, no funciona.