Kylian Mbappé rompe el plan de Hansi Flick; lo peor para el Barça, sucede: +57 pese a Yamal y Olmo

Puede que sí o puede que no, lo que está claro es que hay más de lo primero que de lo segundo en lo que sucedió ayer noche en Madrid y eso es algo que si bien ni mucho menos teme Hansi Flick, tampoco el Barça, ya le genera suspicacias. Eso sí, en can Barça entienden que era algo que podía suceder, el contrapunto es que ha ocurrido justo en el peor momento, al borde del parón y con el adversario más temible para ellos, Kylian Mbappé.

Una distancia atajada

El Real Madrid y su atasco se fueron al descanso en el partido ante el Betis con las mismas malas sensaciones e idéntico acierto de cara a portería, es decir, casi nulo, y eso le dejaba al borde del parón por selecciones a seis puntos del FC Barcelona, una renta ya muy importante, sin embargo, los de Concha Espina despertaron y lo hicieron con dos goles de Kylian Mbappé, el súper crack, venido del mercado de fichajes, que ha sido una pesadilla para el Barça en sus duelos directos y el goleador al que se esperaba en Chamartín; quizá, el despertar del monstruo.

En números personales

Desde luego que estamos arrancando el curso y no se pueden hacer conjeturas a larga distancia, pero no era lo mismo para los culés irse al impasse de la Nations League con seis puntos de ventaja sobre el Madrid y sin marcar el francés, que como ahora, a cuatro y con el galo anotando su primer doblete. No olvidemos que el 10 de les bleus le ha hecho al Barcelona en 4 partidos 6 goles, todos ellos durante su etapa en el PSG. Y no solo eso, con el 9 blanco rompiendo su sequía el Madrid mira sus números, los compara con los de su rival azulgrana y sonríe.

La asistencia de Fede Valverde a Kylian Mbappé es una locura 🤯😍✨pic.twitter.com/kHTty7Uctf — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 2, 2024

Cuarteto contra cuarteto, sin comparación

Seguramente una cosa fue la temporada 23/24 y otra quizá sea la campaña 24/25, pero si hemos de hablar de dinámicas comparativas sobre los goles que proyectan los cuartetos de uno y otro equipo, Ancelotti golea a Flick. Durante el pasado curso, Raphinha (10), Yamal (7) y Lewandowski (26), el tridente blaugrana, anotó 43 goles, que serían 51 con la aportación de Dani Olmo (8). Por su parte, el Madrid consiguió 64 tantos con Vini Jr. (24), Jude Bellingham (23) y Rodrygo Goes (17), que serían 108 con la aportación de su fichaje, Mbappé (44). Si hay continuidad, simplemente no hay color, de ahí que el despertar merengue y del francés en este momento pueda suponer un antes y un después cuando menos alarmante para los azulgranas.