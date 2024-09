Por eso Laporta no fichó: 2 fichajes galácticos libres para hacer indestructibles a Yamal y Olmo

Durante los últimos días de este mercado de fichajes, más con la grave lesión de Marc Bernal, al Barça se la han presentado y ofertado muchas posibilidades, desde N’Golo Kanté a Rabiot, pero lo cierto es que la maniobrabilidad del Barça en el mercado ha sido escasa y, además, Hansi Flick y Joan Laporta cuentan con un importante sostén, un colchón de 2 galácticos prácticamente apunto, a coste 0 y que van a subir todavía más el nivel.

Inicio pulcro

Y es que, aunque sea previsible que el Real Madrid, también el Atlético de Madrid, vayan a mejorar en las próximas semanas tras dos inicios ligueros muy decepcionantes, lo cierto es que los culés, con Lamine Yamal y Dani Olmo a la cabeza, ya han abierto brecha con sus dos más grandes adversarios, y es importante, de cuatro puntos. Lo han hecho desde un grupo que es más consistente y que tiene una enorme pegada; uno que tendrá dos caras nuevas que pueden hacerlo indestructible.

En rueda de prensa previa la choque ante el Real Valladolid, el míster alemán señalaba con respecto a una de estas incorporaciones que “espero que no necesite pasar por el quirófano. Ha dado un gran paso adelante. Hay que ver cómo evoluciona. Hay que ir entreno a entreno. Ojalá vuelva tras el parón, pero no lo puedo asegurar. Veremos qué pasa tras el parón”. Y es que es justo eso, el Barça espera que Frenkie de Jong pueda sumar minutos tras el parón de selecciones.

Uno más, ‘el esperado’

La buenísima noticia que sería recuperar la mejor versión del neerlandés no llega sola y aunque para el segundo refuerzo aún habrá que esperar dos meses más, también se acerca. Y esta no es otra que un Gavi con el que se es muy optimista en can Barça, asegurando fuentes cercanas al club que está acelerando los plazos de su reaparición, fijados para el mes de noviembre.