Guardiola iracundo con la jugarreta del Madrid con Bellingham: hay fecha, forma y cantidad histórica

El acuerdo entre Jude Bellingham y el Real Madrid, el verbal, el no oficial pero sí oficioso, es casi total y el club blanco, a falta de dos meses para que se abra el mercado de fichajes en LaLiga, solo tiene que dar un paso más para cerrar la operación del verano: convencer al Borussia Dortmund de que baje sus pretensiones sobre el futbolista. Evidentemente esto no ha sentado bien en el rival del Madrid en la Champions y en este fichaje, un Manchester City que dirige Pep Guardiola y que pensaban dar la vuelta a la operación, pero al que las conversaciones privadas entre el futbolista y el entorno del Madrid le han pillado en una seria desventaja.

Apalabrado no es cerrado

¿Esto significa, como se está argumentando desde ciertos sectores, que el jugador inglés es prácticamente nuevo futbolista del Real Madrid? La respuesta es sencilla, no. Ni mucho menos. Sí es cierto que Bellingham, como el Madrid, ha expresado su deseo de vestir de blanco, pero su vocación inicial es reacia a radicalismos y hasta que no estén cerrados todos los flecos, que son múltiples, no se manifestará en favor de uno u otro equipo. Es más, tanto es así que el otro equipo de Manchester, el United, no pierde la cara a la operación por si hay un giro radical de los acontecimientos.

Este giro pasaría por dos asuntos: uno es el precio que el club que compre al talentoso internacional inglés pague al Dortmund por sus servicios, una cantidad que ahora mismo oscila entre los 120 y 150 millones de euros. En base a ello, el Madrid quiere rebajar esa cifra, llevándosela a no más de 120 kilos, pero en el Signal Iduna Park presionan para que el precio final sea más bien el segundo límite, el más alto. Nada se sabe de cuánto están dispuestos a pagar desde Mánchester, pero si el Madrid no transige en la cantidad, por ahí se puede abrir de nuevo la vía Premier para Bellingham. Sea como fuere, para los tres clubs sería el traspaso más caro de sus respectivas historias.

Lo que sí está claro es que el Madrid quiere tener la operación casi cerrada con ambas partes, el futbolista (que ha de acordar su salario) y el equipo alemán, en torno a ese 3 de julio, fecha de inicio del mercado de fichajes veraniego en España. Lógicamente será muy complicado que esta operación tan costosa se cierre justo en esa fecha, pero esperan en la casa blanca que la negociación no llegue al mes de agosto. Ahora bien, aún hay muchas cosas que pueden fallar -léase el caso Kylian Mbappé- y por eso el Madrid es cauto; por eso el City y el United siguen al acecho.