Florentino entra en cólera por Ancelotti y Mariano: sentencia a 4 jugadores y uno toca a Benzema

Ya sabíamos que el Real Madrid no tenía ninguna opción de ganar este campeonato, pero la actitud, el ritmo y la intensidad del equipo en el Reale Arena, unido a graves perdidas de concentración han enfadado mucho a Florentino Pérez; tanto que culpa a Carlo Ancelotti de otro esperpento liguero. Además, hay 4 jugadores que salieron ayer del barrio de Amara con la cruz sobre ellos; uno especialmente, como es Mariano Díaz, asunto que toca de cerca a Karim Benzema de cara a la temporada que viene.

Por encima de todo, de San Sebastián salieron dos figuras especialmente señaladas: una, el entrenador, con un planteamiento y una respuesta desfasada, tardía e inoperante; todo ello a tres días de una final y a seis de recibir al todopoderoso Manchester City. La otra, indudablemente, es la de Mariano Díaz, un jugador que no está al nivel de este equipo y que ayer volvió a gozar de una titularidad, de nuevo, infructuosa.

Muchas personas en torno al Madrid no entienden la decisión de Ancelotti con un jugador, el hispano-dominicano, que no ha querido salir del club durante cuatro temporadas para cobrar su salario, que acaba contrato en junio, al que no se le va a renovar y que está fuera de dinámica, pero al que, sin embargo, se premió ayer con la titularidad, por ejemplo, en detrimento de un Eden Hazard que ni jugó y al que el Madrid tendrá que soportar una campaña más. Estratégicamente, más si no se le da valor a LaLiga, el movimiento es un disparo en el pie: Mariano no tiene nada que ofrecer al club, ni deportiva ni estratégicamente de cara al futuro, y hay otros jugadores que sí pueden hacerlo. Así, lo del belga es especialmente grave ya que, si hay una remota opción de venderlo en verano, Carletto, con el ostracismo al que lo somete, se la está cargando y eso al Madrid le va a costar no menos de 30 millones de euros.

En lo deportivo, el partido infame del Madrid se saldó con solo tres cambios del míster y un mismo resultado: ninguno funcionó. Vale que Militao, uno de los fijos, estuvo descentrado, desacertado, pero ni Marco Asensio, que demostró que le viene grande la titularidad, ni Lucas Vázquez, que jugó poco pero estuvo de nuevo superado por la posición de carrilero, dieron muestras de ganarse un puesto en el club en el futuro. Un partido no puede matarlos, pero lo suyo viene de lejos; a ráfagas, su falta de regularidad es un asunto manido; con ellos siempre es lo mismo, una de cal y otra de arena. Por último, también decepcionó Álvaro Rodríguez, quien carece, al menos por ahora, de la autoridad para ser el plan B de Benzema en la 23/24.