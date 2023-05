Verdugo del Madrid y Klopp y Arteta van a la guerra por él: empieza la demolición del Chelsea

Cómo puede cambiar tanto un equipo de una temporada a la siguiente, de un entrenador a otro. En Londres están que trinan con todas y cada una de las decisiones que ha tomado el nuevo propietario, un Todd Boehly al que los errores en el Chelsea le están pasando factura. Uno de ellos puede ser dejar ir al jugador por el que Jürgen Klopp y Mikel Arteta están dispuestos a ir a la guerra, uno que hace no mucho tiempo fue verdugo del Real Madrid.

La figura de Mason Mount es quizá, junto a Kai Havertz, la que más controversia causa en el seno de la entidad de Stamford Bridge con respecto a la limpia en proceso en el club inglés, primero porque era hasta hace un poco era un símbolo del equipo y segundo porque su papel ha ido menguando con el tiempo, siendo ya situado abiertamente en la rampa de salida. Si es así, en el Chelsea ya tienen compradores.

Perfil versátil y alto estatus en la Premier League

Futbolista capaz para casi cualquier perfil del ataque, tiene gol y es rápido, de modo que puede cumplir por sendos costados del ataque o sumarse desde el centro, hacia donde suele caer para asociarse o finalizar jugada. Muestra de su versatilidad la tenemos en la eliminatoria que lo consagró, ante el Real Madrid allá por 2021, marcando en el partido de Londres y donde fue uno de los hombres clave de aquel Chelsea que se proclamó campeón de Europa.

Dos grandes de Inglaterra, detrás

Los informes al respecto del internacional inglés son claros: no le van a faltar novias. De hecho, no esconden ni Liverpool ni Arsenal que desean hacerse con el jugador británico en el próximo mercado de fichajes veraniego, donde el futbolista podría salir con un precio a la baja. Tasado en unos 65 millones de euros, lo cierto es que el Chelsea necesita reducir masa salarial para cuadrar las cuentas y la de Mount, como sucede con Havertz, supone una oportunidad para ello, pero siempre y cuando no traten de venderlos a un precio desorbitado; por eso los reds y los gunners quieren pescar a Mount; por eso el Bayern va a por Havertz.