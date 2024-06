Gustaba a Xavi y Valverde, ilusiona más que ninguno a De Jong y es la vía sorpresa y galáctica culé

Todo lo que podía salir mal esta temporada en el Bayern de Múnich ha salido mal y eso lleva al club no solo a sustituir a Thomas Tuchel, efecto ya ejecutado y con respuesta, Vicent Kompany, también a reconfigurar su plantilla y los gastos de esta. En este sentido se inserta el deseo del club de empujar a una salida a Manuel Neuer y Thomas Müller en 2025, dos leyendas pero con un sueldo enorme, y ahora también a un fichaje fallido.

Matthijs de Ligt, informa Sky Sports, está en el mercado de fichajes ya en marcha y lo está por una sencilla razón, no ha cumplido con las expectativas deportivas y cobra 15 millones de euros limpios por temporada. Si ya os señalábamos que en las ansias de ir al mercado de Bayern juega un papel relevante el fair play financiero al que presionan los sueldos de 20M de Neuer y Müler, lo de De Ligt es similar.

Como no, desde que su nombre saliera relacionado con el Barça en 2019 junto al de su amigo y compañero del Ajax de Ámsterdam, Frenkie de Jong, el futuro del central neerlandés y el del Barça han estado de alguna manera en contacto. Por fisionomía de juego y filosofía se cree que el central de 24 años funcionaría a la perfección en el estilo culé y es por eso que este anuncio del Bayern interesa en esta ventana de transferencias y mucho en Barcelona.

Ahora bien, el problema del FC Barcelona con este fichaje es el de siempre en can Barça, el dinero. Tengan en cuenta que el jugador del Bayern no rechaza salir y ni mucho menos rechaza la vía blaugrana, que ya exploró y a la que tuvo que decir que ‘no’ en 2019 ante el pastizal que le pagaba la Juve (que pagó al Ajax 85M por él), pero su salario es un problema enorme para la actual situación culé. ¿Una solución? La hay, sería una cesión a gastos compartidos y quizá una opción de compra a la baja. Veremos.

