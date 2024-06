Messi se calla el motivo: no de Julián Álvarez a PSG, Atleti y Chelsea porque es el tapado de 2025

Cuando Karim Benzema apuntaba a salir del Real Madrid y el club blanco dudó acerca de si contratar un nueve o dejarlo correr a la espera de un Kylian Mbappé que había prometido, como luego ha cumplido, firmar en 2024, hubo un nombre relevante del Manchester City que salió a la palestra y no era el de Erling Haaland. Pero el Madrid decidió no fichar y ahí acabó la historia ¿O no?

Todo cuadra, y el desenlace es posible

Sabemos, por los intentos en este mercado de fichajes, que Julián Álvarez es un deseo expreso del Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid y el Chelsea de cara a la próxima temporada, pero igualmente conocemos las dificultades: está en uno de los equipos más poderoso económica y deportivamente del mundo, que tiene en sus filas al que posiblemente sea el mejor entrenador, Pep Guardiola, y que, por ende, aspira a todo en la temporada 24/25. Con eso y un contrato en vigor de larga duración, el argentino es un deseo casi imposible.

Ahora bien, el City y todo su poder penden de un hilo muy fino, y no nos referimos a sus percances extradeportivos, sino al hecho de que muchos jugadores clave tienen de fecha límite 2025, justo la línea en la que los caminos de Guardiola, hombre clave del proyecto y su éxito, y el club se separan. Es decir, el equipo skyblue afronta una posible desbandada una vez el de Sampedor se marche y es ahí donde juega su baza Julián Álvarez, que estaría esperando a tal fecha para ser el tapado en Madrid, pero no del Atleti, sino del Real, tal y como asegura The Athletic: al parecer, el jugador solo se iría del City para vestir de blanco.

Sabemos que el Madrid nunca le ha perdido la cara a esa posibilidad, pero los blancos, prudentes como pocos, no quieren abrir nuevas brechas antes de tiempo y sin tener plena convicción en una victoria. Pues bien, el mass media cree que ese triunfo merengue con el argentino podría llegar en 2025 y que el jugador dice ‘no’ al resto por vestir de blanco. Es más, otras fuentes certifican que en la Albiceleste saben de ese deseo del delantero de jugar en el Santiago Bernabéu; decimos más, quizá Leo Messi está al corriente de todo.

Así, el de Calchín, que tiene contrato hasta 2028, se estaría guardando la carta de rebeldía para el verano que vienen y con un claro motivo.