Harry Kane y Thomas Tuchel quieren una explicación: la Premier League deja mal al Bayern Múnich

El Bayern Múnich buscó hasta las últimas horas del mercado reforzar su plantilla después de las salidas que ya había cerrado, pero no lo consiguió pese a tener acuerdos definitivos con los jugadores que iba a fichar.

Joao Palhinha se había convertido en el gran objetivo del gigante bávaro para ocupar la posición del pivote y compartir la medular con Kimmich, pero la falta de un recambio en el Fulham, y de tiempo, hizo que la operación no se realizase con éxito. El portugués había aceptado la propuesta del Bayern para abandonar la Premier League y comenzar una nueva etapa en la Bundesliga, con un equipo que aspira a ganar todos los títulos, incluida la Champions League, en la que se medirá al Manchester United en la fase de grupos.

El conjunto que dirige Thomas Tuchel había acordado con el equipo inglés pagar 65 millones de euros por el traspaso, según ‘Sky Sports Alemania’. El jugador viajó a Alemania, pasó la revisión médica en la ciudad deportiva del que iba a ser su nuevo club y se hizo fotografías con su nueva camiseta, pero el ‘ok’ definitivo no llegó por parte del Fulham. La entidad de Londres quería tener un recambio para su estrella y al no conseguirlo decidió que lo mejor era quedarse con Palhinha. Diferentes medios en Inglaterra han informado de que Sofyan Amrabat y Hojbjerg estaban en la lista de sucesores, pero el marroquí ya tenía cerrado un acuerdo con el Manchester United y el Tottenham no aceptó la oferta por el danés, también pretendido por el Atlético de Madrid.

El mercado en Alemania se cerraba a las seis de la tarde (hora española), por lo que el Bayern tenía una desventaja clara en el último día de fichajes. Esa falta de tiempo también influyó, ya que el Fulham no podía arriesgarse a vender a su jugador sin tener un sustituto, y no contaba con las mismas horas para hacerlo que el resto de equipos europeos.

Sin recambio para Pavard

La de Joao Palhinha no fue la única incorporación que el Bayern no pudo cerrar en el último día del mercado de fichajes. Armel Bella-Kotchap era el elegido para hacer las funciones que había dejado libres la venta de Pavard al Inter de Milán, pero también faltó tiempo para completar la operación.